En klar valgseier glapp for Netanyahu. Dermed øker faren for en korrupsjonstiltale.

Det israelske parlamentsvalget tirsdag endte uten noen klar valgvinner. Statsminister Benjamin Netanyahus høyreorienterte parti Likud fikk færre stemmer enn ved valget i april i år og går trolig ned fra 35 til 31 mandater.

Likud og partiene som har sagt at de støtter en Netanyahu-regjering, ligger an til å få 55 seter tilsammen i nasjonalforsamlingen Knesset, ifølge Haaretz. De er dermed langt unna de 61 mandatene de trenger for å danne en regjering.

Ingen av de to hovedblokkene fikk flertall

Hovedutfordreren til statsministerjobben er den tidligere forsvarssjefen Benny Gantz. Koalisjonen han leder, Blått Hvitt, fikk omtrent like mange stemmer som Likud og ligger an til å få 32 mandater. Men marginene er svært små og fintelling må kanskje til for å avgjøre hvilket parti som ble størst.

Regner man med to småpartier på venstresiden, har Gantz støtte fra 43 medlemmer i Knesset.

Fire arabisk-israelske partier som samarbeidet om en felles liste, ser ut til å ha gjort et solid valg og kan ende med 13 mandater. Men selv med deres støtte vil ikke Gantz ha nok stemmer til å danne regjering han heller.

Fakta: Det israelske valget Tirsdagens valg er det andre valget Israel avholder i løpet av et halvår. Statsminister Benjamin Netanyahu så ut til å ha klart å skrape i land en seier i april i år, men klarte ikke å samle en flertallskoalisjon bak seg. Dermed ble det nyvalg. Nasjonalforsamlingen Knesset har 120 plasser. En regjering trenger støtte fra minst 61 av medlemmene i Knesset for å styre. Benjamin Netanyahu har vært statsminister sammenhengende siden 2009. Han var også statsminister fra 1996 til 1999. Netanyahu og høyresiden har hele tiden ligget best an, mens hovedutfordreren Benny Gantz og alliansen Blått Hvitt har en lengre vei å gå for å få flertall.

– Samlingsregjering eneste alternativ

Den utpekte kongemakeren er Avigdor Lieberman, som med partiet Yisrael Beiteinu trolig ender med ni mandater. Det sekulære høyrepartiet har deltatt i flere Netanyahu-regjeringer, men Lieberman vil ikke være med i en koalisjon der de ultraortodokse partiene er med.

Lieberman sier landet heller bør få en bred samlingsregjering.

– Vi har bare ett alternativ, en bred, liberal, nasjonal regjering bestående av Yisrael Beiteinu, Likud og Blått Hvitt, sa Lieberman til reportere tirsdag.

Problemet for Netanyahu er at Benny Gantz, som natt til onsdag også tok til orde for en samlingsregjering, ikke vil ha Netanyahu med på laget.

– Benny Gantz ønsker seg en samlingsregjering med Likud, men uten Benjamin Netanyahu, sier Marte Heian-Engdal, seniorrådgiver i NOREF, norsk senter for internasjonal konfliktløsning.

Fakta: Korrupsjonssakene mot Netanyahu Sak 4000: Politiet hevder Bezeq Telecom Israel fikk fordeler mot at et nettsted de eier, Walla, ga positiv omtale til statsministeren og kona Sara. Sak 2000: Netanyahu skal ha forhandlet frem en avtale som sikret ham positiv omtale i storavisen Yedioth Ahronoth. Sak 1000: Politiet hevder Arnon Milchan, en israelsk Hollywood-produsent, og den australske forretningsmannen James Packer ga gaver for 1,7 millioner kroner til Netanyahu og hans familie. Det var blant annet champagne, sigarer og smykker.

Netanyahu kan trolig glemme juridisk immunitet

Den israelske riksadvokaten sa tidligere i år at han etter en høring vil gå inn for tiltale mot Netanyahu i tre korrupsjonssaker som statsministeren har hatt gående mot seg i årevis. Høringen skal avholdes allerede 2. oktober.

Samtidig ser politiske kommentatorer for seg ukevis med vanskelige regjeringsforhandlinger. Dermed kan Netanyahu havne i en situasjon der han både skal lede forhandlinger om en fremtidig regjering, og forsvare seg mot en korrupsjonstiltale som kan ende med fengselsstraff.

En mulig utvei for Netanyahu har vært å få vedtatt lover som vil kunne gi ham immunitet.

– Det er vanskelig å se for seg at Netanyahu kan få samlet et flertall for en slik immunitetslov, sier statsviter Anders Persson ved Linnéuniversitetet i Sverige.

Netanyahu kan likevel få fortsette

Israel-kjennerne Aftenposten har snakket med, vil likevel ikke se bort fra at Benjamin Netanyahu, mannen som med 13 år har lengre tid som statsminister enn noen andre, får fortsette som statsminister.

– Det ser mørkt ut, men vi har sett før at Netanyahu er spillets mester, sier professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.

Netanyahu kan i teorien fortsette som statsminister helt til han eventuelt blir dømt. Med retten til å anke eventuelle fellende dommer, kan det ta flere år før det foreligger en rettskraftig dom, skriver Washington Post.

Korrupsjonsanklagene, som Netanyahu selv betegner som en urettmessig heksejakt, har allerede fått politiske konsekvenser, ifølge David Makovsky ved Washington Institute for Near East Policy.

– Netanyahu ser heller til høyresiden for å få beskyttelse, mens han skyr kompromisser med motstanderne på venstresiden, sier Makovsky til Washington Post.