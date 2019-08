I går gikk Hongkong-demonstranter amok. Nå ber de om unnskyldning.

Etter ti uker med hovedsakelig fredelige demonstrasjoner rant det over for noen av demonstrantene i Hongkong tirsdag kveld.

To menn fra Fastlands-Kina ble overfalt og banket opp av rasende demonstranter på flyplassen fordi de ble mistenkt for å være agenter for Beijing-myndighetene.

Volden har ført til rasende reaksjoner fra kinesiske myndigheter, som sammenligner voldsepisodene med terrorhendelser.

Nå ber demonstrantene om unnskyldning.

– Vi beklager det som skjedde. Det er hovedbudskapet vårt i dag, sier Spencer Ho (39).

Vi treffer ham i ankomsthallen på flyplassen der han holder en plakat med ordene «Beklager det som skjedde i går. Vi var desperate.»

Tilsvarende meldinger ble i går lagt ut på sosiale medier av folk som deltar i protestbevegelsen.

Varsler ny stordemonstrasjon

Rundt 100 demonstranter satt onsdag ettermiddag fortsatt i en stille protest mot Hongkong-myndighetene og det de opplever som en gradvis forverring av sine egne rettigheter.

Bortsett fra den lille gruppen demonstranter er det lite som tyder på at denne flyplassen har vært rammet av kaos de siste dagene. Både mandag og tirsdag måtte flyplassen stenges fordi tusenvis av rasende ungdommer okkuperte avgangshallen.

Volden brøt ut sent tirsdag kveld, og den lille gruppen opprørspoliti som dukket opp, lyktes ikke med å få kontroll over situasjonen før demonstrantene trakk seg tilbake frivillig natt til onsdag.

Nå ser det ut til at de store demonstrasjonene tar en pause frem til helgen. Søndag er det planlagt en gigantmarsj i Hongkongs gater. Målet er å trekke like mange mennesker som i juni.

– Da stilte to millioner mennesker opp. En fjerdedel av befolkningen! Nå håper vi på enda flere, sier Cyril Li (38), som også har tatt seg fri fra jobben for å henge på flyplassen onsdag.

Imagine

Blant demonstrantene finner vi også presten Ng Wai Kay, som sitter her på tredje dagen. Foran seg har han plassert en liten høyttaler som spiller John Lennons Imagine igjen og igjen.

Foran det ene øyet har han plassert en lapp, i solidaritet med den unge kvinnen som ble skutt i øyet med en gummikule av politiet søndag kveld.

Jan T. Espedal

– Kjernen i demonstrasjonene er unge mennesker. Og jeg trodde ikke at jeg kom til å engasjere meg. Men da politiet begynte å banke opp fredelige demonstranter 12. juni, bestemte jeg meg for at dette er noe jeg må være med på. Siden den gang har jeg deltatt aktivt i protestene, sier han.

Presten tror ikke at voldshendelsene tirsdag kveld kommer til å føre til at demonstrantene får mindre støtte i lokalbefolkningen.

– Vi kjemper alle for det samme: våre grunnleggende rettigheter som hongkongere. Dersom Beijing-myndighetene får det som de vil, mister vi muligheten til å leve slik vi er vant til her i Hongkong, sier han.

Hovedmålet med demonstrasjonene er fortsatt å tvinge Hongkongs leder, Carrie Lam, til å trekke et lovforslag som gjør det mulig å utlevere folk som mistenkes for kriminalitet, til andre land, inkludert Kina.

– Men samtidig handler dette om så mye mer. Det handler om identiteten vår, sier han.

Ler av ryktet om amerikansk innblanding

Kinesiske myndigheter har i flere uker hintet om at de mener at amerikanske og britiske myndigheter bidrar til å holde demonstrasjonene i gang. På sosiale medier i Kina stemples protestbevegelsen som en amerikansk operasjon.

Påstanden får flere av demonstrantene Aftenposten har snakket med, til å le.

– Det er jo helt latterlig. Vi kjemper for vår egen sak. Jeg har ikke fått noe penger av USA! Jeg skulle ønske de ville gi meg litt penger, jeg kunne absolutt trengt det, sier en lattermild Cyril Li.

Jan T. Espedal

Men USA løftes likevel frem som et ideal blant flere av demonstrantene. På flyplassen onsdag gikk en maskert mann rundt med et digert amerikansk flagg.

– Det betyr frihet. Det er det vi ønsker oss, sier den maskerte mannen, som foretrekker å være anonym, til Aftenposten.