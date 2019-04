Mann drept av sin egen kjempefugl i Florida

Mannen ble drept av den strutslignende kasuaren, som fuglearten heter, fredag. Ifølge lokale myndigheter gikk fuglen til angrep da mannen falt.

– Det ser ut til at det har vært et uhell. Etter som jeg forstår falt eieren i nærheten av fuglen og ble da angrepet, sier lederen for det lokale brannvesenet. De tror mannen ble drept av fuglens lange klør.

Kasuarer, som er nokså lik emuer, kan bli rundt 1,8 meter høye og veie opp mot 60 kilo. De flyr ikke, men er veldig hurtige og kan komme opp i en hastighet på rundt 50 kilometer i timen.

Ifølge San Diego Zoo omtales kasuarer med rette som verdens farligste fugler og har klør på rundt 10 centimeter.