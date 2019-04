Egyptiske velgere tilbudt mat for å stemme

Avstemningen holdes over tre dager, og søndag var dag to. Egypterne skal stemme over et forslag som vil åpne for at Sisi kan styre landet i over ti år til.

Mens TV-bilder viser køer utenfor stemmelokalene, var det lavt oppmøte der nyhetsbyrået DPA hadde sjekket. Enkelte steder sto unge mennesker utenfor som om de ventet på å avlegge stemme, men de kan ha vært utplassert der for å få det til å se ut som om oppmøtet var bedre enn det faktisk var.

Mat og penger

I tillegg har tilhengere av Sisi delt ut pakker med olje, ris, pasta og saus i et forsøk på å lokke folk til å delta i avstemningen. En eldre kvinne i et fattig nabolag i Kairo sier hun tok imot maten og anså det som en motivasjon til å stemme.

– De viste meg hvilket symbol jeg skulle krysse av ved på stemmeseddelen. Jeg kan ikke lese eller skrive, forteller kvinnen. Køer av folk som bar på esker med mat, forlot valglokalet med blekk på fingeren – det ytre tegnet på at man har avgitt stemme.

Det var for øvrig ikke bare mat folk fikk i bytte for å delta i avstemningen. Noen fikk penger når de hadde gjort sin plikt.

– Etter at jeg stemte fikk jeg et gavekort og 40 pund, sier 73 år gamle Yousef Ahmed. Pengebeløpet tilsvarer rundt 20 kroner.

Mer makt

Det viktigste forslaget det stemmes over, vil utvide presidentens inneværende periode fra fire til seks år, slik at han blir sittende til 2024. Et annet forslag åpner for at han kan stille til valg i en periode til, det vil si fram til 2030. I tillegg er det foreslått å endre grunnloven fra 2014 slik at presidenten får myndighet til å utnevne sentrale personer i rettsapparatet. Hæren er også forespeilet en større rolle.

Motstandere av forslaget det stemmes over, sier målet med endringen er å sikre Sisi et enda strammere begrep om makten og innskrenke domstolenes uavhengighet. Tilhengerne mener derimot endringene er nødvendige for å sikre langsiktig stabilitet i landet.