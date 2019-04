USA sender ytterligere 320 soldater til grensen mot Mexico

Styrkene, som skal sendes i slutten av september, kommer i tillegg til de 2.900 soldatene og 2.000 personene fra nasjonalgarden som allerede er ved grensen.

Pentagons talsmann Jamie Davis sier i en uttalelse at de nye styrkene skal bistå med å transportere migranter og sørge for at migrantene, også de i varetekt, er varme og har mat.

De siste månedene har tusenvis av migranter fra Mellom-Amerika ankommet Mexico. Mange av dem har USA som mål. Antallet soldater på den amerikanske siden har økt med tiden, der president Donald Trump sier migrantene er til trussel for den nasjonale sikkerheten.