17-åringer pisket og henrettet i Iran

Mehdi Sohrabifar og Amin Sedaghat, som var fettere, ble pågrepet da de var 15 år gamle og funnet skyldige i flere voldtekter. Amnesty beskriver rettssaken mot dem som svært mangelfull.

Ifølge Amnesty var de to ikke gjort kjent med dødsdommen før rett før de ble henrettet i Adelabad-fengselet i Shiraz sør i Iran 25. april.

Familiene og forsvarerne deres ble heller ikke gjort kjent med henrettelsene før de hadde funnet sted.

De to guttene hadde ifølge Amnestys kilder merker på kroppen etter pisking.

– Iranske myndigheter har nok en gang vist at de på sykt vis er villige til å ta livet av barn, stikk i strid med internasjonal lov. Det virker som om de i to år på brutalt vis unnlot å fortelle disse guttene om dødsdommen, og at de rett før de i hemmelighet gjennomførte henrettelsene pisket dem, sier Philip Luther, som leder Amnestys virksomhet i Midtøsten.

– Bruk av dødsstraff til personer som var under 18 år da forbrytelsen ble begått, er strengt forbudt i henhold til internasjonal menneskerettslov og et grovt brudd på barns rettigheter, sier han.

Iran har undertegnet FNs barnekonvensjon, men er likevel det land i verden som henretter flest mindreårige.