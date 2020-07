Over 600 tyske soldater etterforskes for høyreekstremisme. Nå har spesialstyrkene til oktober å rydde opp i eget hus.

En dag i mai, mens resten Tyskland fortsatt strever seg gjennom koronakrisen, graver politistyrker opp hagen til en sersjant i de tyske spesialstyrkene. Under jorden finner de et lager med eksplosiver, våpen og tusenvis av runder med ammunisjon. Alt antas å være stjålet fra soldatens egen arbeidsplass. I tillegg finner man et lager med nazieffekter.

– Han hadde en plan. Og han er ikke den eneste, sier Eva Högl, Tysklands parlamentarisk kommissær for de væpnede styrkene, skriver New York Times.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Tyskland. Spesielt fordi soldaten som har tjent de tyske spesialstyrkene i 19 år, antas å være nynazist. Høyreekstreme holdninger er han ikke alene om innad i landets forsvarsrekker. Det vedgår både landets politiske ledelse og militæret.

Professor: – Alarmerende

Rundt 600 tyske soldater er under etterforskning for tilknytning til ekstremisme, ifølge militærets egne tall. Av disse skal omtrent 20 av sakene dreie seg om spesialtrente soldater i hærens spesialstyrker, også kjent som KSK. Det er en andel som er fem ganger så høy som i andre deler av den tyske hæren.

Professor i internasjonal politikk på Universitet i München, Dr. Carlos Masala, sier saken om sersjanten har bidratt til en svært viktig debatt om holdninger innad i det tyske militæret.

– Ser man på antall saker sammenlignet med antallet soldater i styrken, er det uten tvil problemer med høyreekstremisme i spesialstyrkene. Dette er snakk om svært godt trente elitesoldater, så det er alarmerende, sier Masala.

Thomas Kienzle / AP /NTB scanpix

Oppløste en del av spesialstyrkene

I kjølvannet av politiaksjonen mot sersjanten ble det satt ned en komité som skulle undersøke utbredelsen av høyreekstreme holdninger i KSK. Funnene til komiteen førte til at Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, i forrige uke ga ledelsen i KSK klar beskjed: Rydd opp i egne rekker innen oktober.

– KSK kan ikke fortsette i sin nåværende form, sa Kramp-Karrenbauer på en pressekonferanse.

Hun beskrev kulturen i spesialstyrkene som «usunn elitisme» og med «giftig lederskap», ifølge BBC.

Spesialstyrkene får ikke dra på internasjonale oppdrag før både rekrutteringen, treningen og ledelsesmetodene har fått en overhaling.

I tillegg kunngjorde forsvarsministeren en reform med drastiske tiltak. Blant annet fjernes en av KSKs fire enheter. Der hadde høyreekstreme holdninger fått så kraftig fotfeste at det eneste man kunne gjøre var å legge den ned.

Fabrizio Bensch/Reuters/NTB scanpix

Fakta: KSK Tysklands elitestyrke med spesialtrente soldater har vært en del av den tyske hæren, Bundeswehr, siden 1996. Styrkene fokuserer på operasjoner i forbindelse med antiterror og gisseltagning i farlige områder. Styrkene har blant annet blitt sendt til Afghanistan og Balkan. Operasjonene blir hemmeligholdt.

Kan være kroken på døren om det ikke gjøres endringer

Det ble også rapportert at spesialstyrkene ikke kunne gjøre rede for hvor hele 62 kilo med eksplosiver og 48.000 kuler hadde blitt av. Dette var spesielt alarmerende med tanke på funnet i hagen til sersjanten, uttalte Kramp-Karrenbauer. Hun krever nå at spesialstyrkene finner ut hvor resten av arsenalet er blitt av.

Professor Masala tror det kan bli kroken for døren for KSK om man ikke ser konkrete endringer de neste månedene.

– Vi har en forsvarsminister som er svært dedikert til saken og ønsker å komme roten av problemet til livs. Hun mener alvor. Jeg tror derfor det vil komme store endringer i styrkene. KSK-ledelsen har ikke noe valg, sier Masala.

KSK-soldat sendte brev om «fryktkultur» i egen avdeling

Anklager om ekstremisme innad i landets elitestyrke fikk oppmerksomhet allerede i 2017. Da skal flere KSK-soldater ha saluttert med «Hitler-hilsen» og spilt nynazistisk rockemusikk på en avskjedsfest for en av sjefene.

Så sent som i juni sendte en ung KSK-soldat brev til forsvarsministeren hvor han innstendig ba henne sette i gang en etterforskning av sin egen avdeling. Han beskrev en «giftig kultur av aksept» og «fryktkultur»,. Ekstreme holdninger blant hans medsoldater ble ignorert, og tidvis, akseptert, ifølge soldaten, skriver New York Times.

Michael Dalder/Reuters/NTB scanpix I

Elitisme og dårlig lederskap preger miljøet

Professor Masala mener lojalitet og feilslått lederskap gjør at ekstreme holdninger kan få vokse frem i en tropp med hovedoppgave å takle Tysklands farligste oppdrag.

– Disse spesialstyrkene lever i store perioder helt avskåret fra omverdenen. Når man er på hemmelige, livsfarlige oppdrag sammen, er du er nødt til å kunne stole fullt og helt på sidemannen. Det skaper et helt spesielt bånd og lojalitet til hverandre. Det blir en slags militær kult. Da tyster man ikke på hverandre, sier Masala.

– Du har også KSK-ledere som mener militæret og opptrening skal være svært aggressiv og maskulin. I tillegg har KSK frem til nå fått operere ganske frittstående fra resten av det tyske militæret. Da utvikler det seg en holdning om at man er mer spesiell enn andre. Mange av soldatene blir i styrken i 15–20 år, så man får få impulser utenfra, fortsetter professoren.

Det har også blitt spekulert i om fremveksten av det høyreorienterte partiet Alternative für Deutschland (AfD) på den politiske arenaen, kan linkes til høyreekstremisme innad i forsvarsrekkene. I enkelte delstater får det kontroversielle partiet godt over 20 prosent oppslutning.

Masala mener man foreløpig skal være forsiktig med å bruke AfD som en forklarende faktor.

– Jeg tror hovedproblemet først og fremst ligger i strukturen til KSK. Det er dette som må endres.