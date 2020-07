Iran: Feiljustert radar årsaken til flystyrt

Nedskytningen av et ukrainsk passasjerfly utenfor Teheran i januar skyldtes en feiljustert radar, ifølge iranske myndigheter.

Dette bildet fra viser vrakrester etter flystyrten 8. januar. Ebrahim Noroozi / AP

12. juli 2020 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 06.10 lokal tid 8. januar 2020 tok Ukraine International Airlines (UIA) flyvning PS752 av fra Teheran Imam Khomeini internasjonale flyplass i Iran.

Et par minutter etter avgang forsvant flyet fra radaren. Ifølge Flightradar24 hadde flyet da en hastighet på 275 knop og en høyde på 7925 fot, tilsvarende 2415 meter. Flyet, som var på vei til Kiev, kræsjet i bakken omtrent ti kilometer fra flyplassen.

Samtlige 176 passasjerer om bord, mange av dem iranere, mistet livet.

Redningsmannskaper bærer bort omkomne fra åstedet. Ebrahim Noroozi / AP

En feil skjedde som følge av menneskelig svikt i å følge en prosedyre for å justere radaren, noe som førte til en 107 graders feiljustering i systemet, opplyser iranske luftfartsmyndigheter i en ny uttalelse.

Iran innrømmet at det iranske forsvaret ved en feil skjøt ned det ukrainske passasjerflyet med et luftvernsmissil etter først å ha benektet at det ble skutt ned.

Flyet var på vei fra Teheran i Iran til Kiev i Ukraina.

Dette bildet viser deler av skroget på flyet. Wana News Agency / X07016

Myndighetene har beklaget hendelsen og skyldt på menneskelig svikt. Iranske myndigheter har tidligere sagt at soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde flyet var en krysserrakett.

Nedskytingen førte til en rekke kraftige reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Iranere demonstrerte mot myndighetene i hovedstaden Teheran tre dager etter at et passasjerfly, med blant annet 82 iranere, ble skutt ned ved en feil av det iranske forsvaret. Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

