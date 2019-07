Demonstranter møtt med tåregass i Hongkong

Politiet og demonstranter er i konfrontasjon på fire ulike steder, skriver South China Morning Post i sin live-blogg. Demonstranter slår politiet med paraplyene som er blitt demokratiforkjempernes symbol, mens politiet svarer demonstrantene med tåregass og pepperspray. Demonstranter skal også ha kastet stein mot politiet.

Politiet sier i følge av avisen at livene til politifolk er i fare. De vil nå oppløse demonstrasjonen i et sveip fra vest til øst.

Det er forbudt å demonstrere i Hongkong i dag, men demokratiforkjemperne trosser forbudet. Aktivister kunngjorde på forhånd at de vil trosse forbudet, blant annet er det blitt organisert «handleturer» og «middager» til Yuen Long der demonstrasjonene nå pågår, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bobby Yip, AP / NTB scanpix

Protestene rettes denne gangen mot triadene, etter at hvitkledde medlemmer av den beryktede mafiaen forrige helg gikk til angrep på demokratiforkjempere i Yuen Long i Hongkong, nær grensen til Kina. 45 mennesker ble såret, én alvorlig.

Politiet har fått kraftig kritikk for ikke å ha beskyttet offentligheten mot triaden, og de møter også anklager om at det eksisterer et samarbeid mellom triadene og politiet, noe politiet avviser.

Edgar Su, Reuters / NTB scanpix

Tolv personer er pågrepet og satt i varetekt etter hendelsen, ni av dem angivelige medlemmer av triadene.

Rundt kl. 12 norsk tid varslet politiet at de vil bryte opp demonstrasjonene innen den neste halvtimen, melder CNN.

Edgar Su, Reuters / NTB scanpix

AP / NTB scanpix

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni. Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene mot myndighetene har fortsatt.