Amerikanskfødt 18-åring innesperret i immigrasjonsleir i tre uker

Amerikanskfødte Francisco Erwin Galicia (18) var på ferie med venner da han ble stanset av grensemyndighetene i Rio Grande Valley for tre uker siden. De anholdt 18-åringen for ulovlig opphold til tross for at han hadde med seg et ID-kort som viser at han bor i Texas.

Ifølge Galicias advokat, Claudia Galan, er 18-åringen et offer for rasistisk praksis fordi alle i reisefølget er av latinamerikansk opprinnelse.

Etter å ha blitt anholdt, ble Galicia overført til immigrasjonsmyndighetene som plasserte han i en lukket mottak hvor enkeltpersoner kan holdes i varetekt inntil en avgjørelse om deportasjon er klar.

Immigrantleirene er omstridt i USA, og saken med 18-åringen fra Texas har fått stor nasjonal oppmerksomhet etter at lokalavisen The Dallas Morning News skrev om den. Immigrasjonsmyndighetene skal i utgangspunktet ikke anholde amerikanske statsborgere, men ifølge avisen Los Angeles Times er ikke 18-åringens tilfelle unikt.

Deres gjennomgang fra 2018 viser at mer enn 1.480 personer er blitt løslatt fra internering etter at de har blitt urettmessig anholdt av immigrasjonsmyndigheter. I ett tilfelle ble en amerikansk statsborger holdt i varetekt i mer enn tre år.

Både immigrasjonsmyndighetene, grensekontrollen og interneringsleiren hvor 18-åringen ble satt i varetekt, har avstått fra å kommentere saken.