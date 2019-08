Indonesias president har nå undertegnet et varig moratorium – altså et forbud mot hugst og brenning – i 660.000 kvadratkilometer av den urørte regnskogen. Det er et område større enn Tyskland og Italia tilsammen.

De rødbrune apene er kritisk truet. Bestandene er kraftig redusert de siste par tiårene. Rystende bilder av halvdøde orangutanger mellom brennende skoger har gått verden rundt de siste årene. Naboland har rast over at «halve» Asia hvert år har vært innhyllet i gul helseskadelig røyk fra brennende skoger. Høsten 2015 pågikk mer enn 100.000 branner samtidig. Etter at verdifullt tømmer er fjernet, tennes det på skogene for raskt å gjøre klart til å plante palmeolje-palmer.

Og CO₂-utslippene fra brannene har vært enorme. Indonesias samlede utslipp ble estimert til 1,8 milliarder tonn. Norge slipper ut drøyt 50 millioner tonn. Svært mye kommer fra avskoging, brenning og drenering av gamle torvmyrer.

Reuters

Norge frister med milliarder

Norge har til nå betalt 808 millioner kroner til Indonesia etter at landet har jobbet intenst for å bremse avskogingen. Men gulroten er mange ganger så stor. Klarer landet å stanse avskogingen, har Norge lovet å bruke tilsammen én milliard dollar, nærmere 9 milliarder kroner.

Indonesia innførte et toårig moratorium i 2011. Siden er det fornyet tre ganger, samtidig som landet har bygget opp et overvåkingssystem over de store skogene og gradvis slått kraftigere ned på ulovlig avskoging. Det har gitt resultater og i 2016/2017 var utslippene redusert med 7,4 millioner tonn. Avskogingen de siste årene har vært de laveste siden 2010.

Indonesia blir «foregangsland»

Klima – og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier det permanente forbudet som president Joko Widodo nå har underskrevet gjør Indonesia til en leder i kampen mot avskoging av tropisk skog. Avskoging står nå for 15 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp.

– De reduserer avskogingen og tar med dette et svært viktig grep for å få ned avskogingen i Indonesia ytterligere. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er helt avhengig av å bevare naturskog hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og unngå farlige klimaendringer, sier statsråden. Han mener Indonesias tiltak er svært viktig for det globale klimaet.

– Norge har støttet Indonesia disse årene, og det viser at vår innsats gir resultater, sier Elvestuen.

Hardi Baktiantoro/Reuters

«Burde vært enda større»

Elna Bastiansen er Indonesia-ansvarlig i Regnskogfondet. – Dette er kjempebra. Miljøbevegelsen både i Indonesia og internasjonalt har presset på for at moratoriet skal bli varig, sier hun.

Men hun er likevel ikke helt fornøyd: – Moratoriet gjelder bare det Indonesia har klassifisert som primærskog, altså helt urørt skog. Det betyr at områder hvor det er gjennomført ulovlige hugster eller at det har brent litt, ikke er tatt med. Det bør med. Dessuten trengs en mye bedre oppfølging av forbudet enn det har vært til nå, sier Bastiansen.

Hun mener det må bli helt slutt på å gi hugstkonsesjoner i verneområdene.

Så sent som på 1960-tallet var 80 prosent av Indonesia dekket av regnskog. De største skogene finnes på kjempeøyene Sumatra og Borneo. Landet består av tilsammen 18.000 øyer.

Dita Alangkara / SCANPIX SWEDEN

For sent for tigrene og neshornene?

Ifølge indonesiske miljøorganisasjoner er området som nå vernes permanent nylig redusert fra 690.000 til 660.000 kvadratkilometer. Forsiktige anslag viser at Indonesia har avskoget omtrent 10.000 kvadratkilometer hvert år. Ingen andre land i verden har vært i nærheten av en slik rasering. Brasil, som de siste årene, har redusert avskogingen kraftig, er nå på full fart opp igjen. Landets nye president Jair Bolsonaro har åpnet for omfattende fjerning av skog for å gi plass til mer soyadyrking og kvegdrift.

Den kraftige og mangeårige avskogingen har ikke bare ført til enorme utslipp av karbon. Mange dyr er truet av utryddelse. Bali-tigeren forsvant allerede i 1950-årene og midt på 1990-tallet ble javatigeren er erklært utryddet i frihet. Det pågår intense redningsaksjoner for Sumatratigeren, men det er bare ca. 370 igjen i regnskogene på øya. Neshorn-artene på både Java og Sumatra er kritisk truet, under 100 finnes i frihet.

Verdens naturvernunion anslår at det nå bare finnes omtrent 100.000 gjenlevende orangutanger på Sumatra og Borneo. Det gjør at også den er kritisk truet av utryddelse. bestandene er kraftig redusert de siste par tiårene.