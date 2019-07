Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly

Ifølge Sør-Korea kom tre russiske og to kinesiske fly inn i deres luftrom tirsdag morgen. Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at de fløy over Japanhavet.

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet opplyser at de avfyrte nødbluss og to varselsskudd, skriver Reuters.

I tillegg til varselsskudd sendte Sør-Korea opp et jagerfly etter hendelsen.

Luftrommet det gjelder, er over en omstridt øygruppe midt mellom Sør-Korea og Japan, ifølge nyhetsbyrået AP. Dokdo-øyene holdes av Sør-Korea, men også Japan mener det tilhører dem og kaller dem Takeshima-øyene.

Et av de russiske miltærflyene skal ha entret sørkoreansk luftrom, men forlatt det etter at det ble avfyrt varselskudd. Deretter skal det ha entret sørekoreansk luftrom igjen 20 minutter senere, som førte til at Sør-Korea avfyrte et nytt varelskudd, ifølge Reuters.

Dette skal være første gang et russisk militærfly har krenket sørkoreansk luftrom. Det er ikke klart om handlingen ble gjort med overlegg.

Utover meldingen fra det sørkoreanske forsvarsdepartementet har hverken russiske eller sørkoreanske myndigheter uttalt seg om hendelsen.