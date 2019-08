Innbyggere i Kashmir mister rettigheter

Et dekret om opphevelsen av paragrafen er blitt undertegnet, sa innenriksminister Amit Shah i den indiske nasjonalforsamlingen mandag.

Ifølge Shah vil beslutningen tre i kraft umiddelbart. Endringen opphever spesielle rettigheter for innbyggerne i delstaten Jammu og Kashmir.

Kashmir, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan. Begge landene gjør krav på hele området, og de har tidligere utkjempet to kriger om Kashmir.

Mandag ble den indiske grunnlovsendringen fordømt av Pakistans regjering.

– Pakistan vil bruke alle muligheter til å bestride disse ulovlighetene, opplyste det pakistanske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Piggtråd og portforbud

Grunnlovsendringen gjør at folk fra andre deler av India heretter kan kjøpe eiendom i Kashmir. De vil også kunne søke på lokale offentlige stillinger.

Paragrafen som nå fjernes, har også sikret at Jammu og Kashmir har hatt betydelig grad av selvstyre og en egen grunnlov.

I tillegg foreslår regjeringen at delstaten heretter skal deles inn i to regioner. I dag består Jammu og Kashmir av tre regioner.

Flere titusen indiske soldater ble sendt til Kashmir i forrige uke, angivelig som følge av en terrortrussel. Myndighetene har også satt opp piggtrådsperringer på veier i området og kuttet internettilgangen til mange av innbyggerne.

I tillegg er det innført portforbud, og bare innbyggere med spesiell tillatelse får bevege seg ute i gatene.

– Den mørkeste dagen

Kritikere mener opphevelsen av den indiske grunnlovsparagrafen vil åpne for at folk fra andre deler av India kan flytte til den indiske delen av Kashmir og endre befolkningssammensetningen her.

– Dette er den mørkeste dagen i Indias demokrati, skriver Mehbooba Mufi, tidligere leder for delstatsregjeringen i Jammu og Kashmir, på Twitter.

Indias viktigste opposisjonsparti, Kongresspartiet, beskriver regjeringens beslutning som katastrofal.

Det hindu-nasjonalistiske partiet til statsminister Narendra Modi oppnådde et stort flertall i nasjonalforsamlingen i valget i India tidligere i år. Siden da har partiets politiske motstandere fryktet at Modis regjering ville forsøke å endre Kashmir-paragrafen i grunnloven.

De spesielle rettighetene til innbyggerne i Jammu og Kashmir har røtter helt tilbake til 1920-tallet, da India var en britisk koloni.