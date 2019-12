Muscats arbeiderparti, Partit Laburista, hadde innkalt til hastemøte, og der fikk statsministeren enstemmig støtte til å velge hva han vil gjøre, ifølge AFP.

Statsministeren var ventet å kunngjøre sin avgang. Sent søndag kom meldingem om at prosessen med å finne en ny statsminister starter 12. januar. Da hadde tusener demonstrert i hovedstaden Valletta med krav om at Muscat må trekke seg.

Tidliger har kilder i partiet uttalt til DPA og AFP at partilederen og statsministeren vil gå av 18. januar, når det skal holdes nytt partiledervalg i Partit Laburista.

Demonstrasjonene fortsetter

Statsministeren er under press om å gå av på grunn av håndteringen av etterforskningen av drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia, som anklaget regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Flere av de fremmøtte under demonstrasjonen var krasse i kritikken mot Muscat.

En populær nyhetsspaltist, Ranier Fsadni, holdt appell og sa at «Malta drukner i gjørme», og at Muscat har mistet all troverdighet.

16 år gamle Eve Borg Bonello anklaget Muscat og hans «korrupte gjeng» for å ha «drept Caruana fordi hun hadde rett».

– Hvor lenge skal du gjemme vekk armene når vi vet at hendene dine er dekket av blod? sa hun.

Korrupsjonsanklager

Etterforskningen tok en ny vending i forrige uke da den mektige forretningsmannen Yorgen Fenech ble pågrepet.

Han ble lørdag siktet for medvirkning til drap. I fjor ble Fenech avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Bare måneder før Galizia ble drept av en bilbombe i 2017, skrev hun om 17 Black, og hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Gjeninnsatte finansminister

Fenech har i avhør hevdet at statsministerens stabssjef Keith Schembri sto bak drapet. Schembri gikk tirsdag av.

Også landets turistminister Konrad Mizzi gikk. Finansminister Christian Cardona suspenderte seg selv inntil etterforskningen er avsluttet. På Partit Laburistas hastemøte søndag ble det imidlertid vedtatt å gjeninnsette Cardona.