Kinesisk utenriksdepartement sier torsdag det vil komme «sterke motreaksjoner» hvis USA fortsetter å blande seg inn i de interne forholdene i Hongkong.

Advarselen kommer få timer etter at Donald Trump signerte lover som understreker menneskerettighetene til demonstrantene i Hongkong, og at USA støtter dem.

Lovene, som ble godkjent i Senatet og Representantenes hus i USA i forrige uke, uttrykker støtte til demonstrantene i Hongkong, understreker deres rettigheter og truer med sanksjoner ved brudd på disse rettighetene.

Også lokale myndigheter i Hongkong beklager at USA nå har godkjent lover som støtter demonstrantene i byen.

Kalt inn på teppet

Kina raser i sin reaksjon og kaller signeringen en alvorlig innblanding i kinesiske anliggender.

USA er dømt til å mislykkes, advares det. Ifølge kinesiske myndigheter er hele folket i Kina og Hongkong imot USA på dette området. Kina sier det vil komme motreaksjoner, men disse er ikke spesifisert. USAs handlinger karakteriseres videre som «ekstremt avskyelige» og med «helt skjebnesvangre intensjoner» bak.

USAs ambassadør Terry Branstad måtte torsdag også inn på teppet i kinesisk UD. Der fikk han overlevert en kraftig protest fra Kinas viseutenriksminister Le Yucheng.

Annerledes syn

President Trump framstilte det litt annerledes i sin pressemelding.

– Jeg signerte disse lovene i respekt for president Xi (Jinping), Kina, og folket i Hongkong, sa Trump.

Trump la til at lovene er vedtatt av ham i håp om at ledere og representanter for Kina og Hongkong vil være i stand til å løse sine uenigheter i minnelighet, og at det fører til langvarig fred og velstand for alle.

Markedet åpnet svakt

Bloomberg spådde umiddelbart at signeringen ville ytterligere komplisere det allerede anstrengte forholdet mellom USA og Kina.

Mens mange medlemmer av Kongressen lenge har ytret sin støtte til demonstrantene som krever mer selvstyre for Hongkong, har Trump til nå forholdt seg taus om saken offentlig.

Etter at signeringen ble kjent, åpnet aksjemarkedet i Hongkong med kraftig nedgang torsdag, sammenlignet med onsdag. Mange er trolig bekymret for skjebnen til de skjøre handelsforhandlingene mellom USA og Kina.

Hang Seng-indeksen falt umiddelbart etter åpning torsdag, men tok seg noe inn i løpet av dagen og endte ned 0,2 prosent. Også andre kinesiske børser gikk på en nedtur.