Tre menn dømt til livstid for drapet på joggeren Ahmaud Arbery

Tre hvite menn er dømt til livstid i fengsel etter at de i november ble funnet skyldige i å ha drept den svarte joggeren Ahmaud Arbery i USA i 2020.

Travis McMichael (t.v.), William «Roddie» Bryan (i midten) og Gregory McMichael (t.h.) er alle kjent skyldige i drapet på 25 år gamle Ahmaud Arbery.

NTB

7. jan. 2022 21:44 Sist oppdatert nå nettopp

To av de dømte, Travis og Gregory McMichael, fikk en livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse. Den tredje, William Bryan, fikk en livstidsdom med mulighet for prøveløslatelse, men han må uansett være i fengsel i minst 30 år.

35 år gamle Travis McMichael ble etter rettssaken dømt for å ha skutt Arbery. Den 66 år gamle faren hans, Gregory, og deres 52 år gamle nabo William «Roddie» Bryan ble dømt for å ha deltatt i jakten på den svarte mannen. Alle tre ble funnet skyldige i drapet.

Ahmaud Arberys mor Wanda Cooper-Jones etter at dommeren fant de tre mennene skyldige i november.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet, og som ble filmet av en av de tre tiltalte, gikk viralt på internett. Først to dager etter at videoen dukket opp, ble de nå dømte mennene pågrepet av politiet. Det skjedde først tre måneder etter selve hendelsen.

Loven i Georgia tilsier at drap gir livstid i fengsel, med mindre påtalemyndigheten ber om dødsstraff, som er tillatt i den sørøstlige staten. Det har ikke aktor begjært i denne saken.

Det meste av spenningen var derfor knyttet til om høyesterettsdommer Timothy Walmsley ville gi de skyldige en eventuell sjanse til prøveløslatelse, som han ikke gjorde for far og sønn McMichael.

