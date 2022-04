Innbyggerne i Shanghai har vært stengt inne i leilighetene sine i flere uker. Om natten skriker de ut av vinduet.

Storbyen Shanghai er rammet av Kinas ekstreme korona-politikk. Folk er stengt inne i sine egne hjem. Mange mangler mat og toalettpapir.

En mann handler mat i Shanghai, like før byen ble stengt ned. Bildet er tatt 21. mars i år.

Om dagen er gatene helt tomme. Når kvelden kommer, åpner innbyggerne i Shanghai vinduene sine. Og skriker. Hylene fra innestengte kinesere gir gjenklang mellom boliglokkene. Videoer av skrikene spres på sosiale medier. Det er et alvorlig problem for Kommunistpartiet.

Partiet har lagt enorm prestisje i koronapolitikken. Målet er null smitte. Middelet et ekstremt smittevern.

Hele boligblokker, kjøpesentre og kontorbygg er blitt stengt brått ned. Folk har måttet bli på stedet, ofte i flere dager, uten å komme seg hjem. For nesten to uker siden gjorde myndighetene det samme med hele Shanghai. Hele byen ble rett og slett låst inne.

Det går ikke lenger. Fortvilelsen er så stor at myndighetene har gjenåpnet deler av byen, på tross av stigende smittetall. Det kan være et tegn på at Kinas koronastrategi er i ferd med å rakne.

En kvinne venter på å få levert mat bak den stengte porten. Det er hard nedstengning i Shanghai.

Hyler ut i mørket

Det er ferd med å renne over for innbyggerne i Shanghai. En video fra byen ble mye delt på sosiale medier i helgen. Den viser folk som skriker for fulle lunger, ut av vinduene sine.

Folk får ikke lov til å forlate hjemmene sine. Butikkene er stengt. Det er vanskelig å få tak i mat. Egg, frukt og toalettpapir er mangelvare. Innbyggerne sniker seg ut om natten for å byttehandle varer, skriver South China Morning Post.

Avisen beskriver hvordan handelen foregår. Zhang Hongyan hadde ti egg, men hun manglet frukt. Zhang tilbød eggene i en gruppechat på det sosiale mediet WeChat. En av naboene hennes slo til. Naboen tilbød noen appelsiner i bytte. Den illegale handelen fant sted like før midnatt. Zhang la eggene ved inngangsdøren til naboen. Kort tid etter fant hun appelsinene samme sted.

Ying Chengtuo måtte finne på noe annet. Han lånte derfor bort katten sin til naboen, i en halvtime. Han fikk tre appelsiner i retur.

Mareritt hver natt

Kinas president Xi Jinping står fortsatt ved målet om null smitte. Det har ført til få døde, men har også hatt store omkostninger for folk som blir rammet av smittevernet. Da den enda mer smittsomme omikronvarianten kom til Kina, ble resultatet nedstenginger. I Shanghai rammer det nå flere millioner. Virkemidlene er brutale.

Barn kan risikere å bli skilt fra foreldrene sine, hvis de tester positivt på koronaviruset. Det gir dype traumer. Den amerikanske radiokanalen NPR har samlet historier fra den nedstengte byen. En kinesisk kvinne ble skilt fra sin 7-årige sønn, etter at de begge testet positivt. Gutten fikk ikke se moren sin før etter en hel måned. Han har fortsatt mareritt hver natt.

Småbarn som blir skilt fra foreldrene sine mister evnen til å snakke, skriver NRP. En seksåring kom ut av isolasjon med oppskrapte bein og åpne sår på kroppen. Han hadde påført dem selv.

Arbeidere ikledd vernedrakter frakter varer inn til Shanghai, søndag 10. april.

Måtte åpne deler av byen

Mandag måtte myndighetene i Shanghai åpne opp deler av byen. Det til tross for at smitten fortsetter å spre seg. Shanghai er nå delt inn i tre ulike soner. En del er stengt ned, en annen del er delvis nedstengt. I en tredje del av byen skal innbyggerne få lov til å bevege seg rundt.

De nedstengte områdene kan først åpne etter to uker uten noen nye smittetilfeller. Det bor 26 millioner mennesker i Shanghai. Tirsdag ble det registrert 26.330 nye infeksjoner, ifølge lokale myndigheter. Flesteparten av de smittede har ingen symptomer, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Erklærte seier over viruset

Kinas myndigheter har nå et alvorlig problem. Smitten sprer seg raskt. Omikron er enda vanskeligere å stoppe enn de tidligere variantene av koronaviruset. Hvis Kina skal holde på målet om null smitte, må innbyggerne forberede seg på enda flere nedstengninger. Og for landets ledelse er det vanskelig å endre kurs.

– Proagadaen gjør det veldig vanskelig å endre politikk, sier Alfred Wu til CNN. Han er professor i statsvitenskap ved Det nasjonale universitetet i Singapore.

Myndighetene i Kina har lagt enorm prestisje i strategien. I 2020 sa president Xi at Kina hadde seiret over viruset. Det viste at Kommunistpartiet var «overlegent», sa Xi.

Det vil derfor være en stort nederlag om viruset sprer seg. Det vil også være farlig for mange gamle kinesere. Mange av dem har ikke vaksinert seg. Halvparten av alle kinesere over 60 år mangler boosterdose. Og de kinesiske vaksinene er dårlige. Vaksinene gir mindre beskyttelse enn noen av vaksinene som er benyttet i Norge.