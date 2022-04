Det påstås at Russland har brukt kjemiske våpen. Hva vet vi så langt?

Tre personer ble uvel etter at «noe ble sluppet fra en drone.» Ekspert tviler på at det er snakk om kjemiske våpen.

De siste forsvarerne av Mariupol har forskanset seg i dette enorme stålverket.

9 minutter siden

Russiske og tsjetsjenske styrker rykker stadig frem i Mariupol. Det ukrainske forsvaret er splittet og omringet. Flere soldater har forskanset seg i stålverket i byen.

Nå hevder enkelte at russiske styrker har brukt kjemiske våpen. Hva vet vi egentlig så langt?

Dette er påstandene

Angrepet skal ha skjedd mot stålverket i havnebyen Mariupol. Der holder ukrainske soldater stand i et nettverk av underjordiske ganger. Stålverket er et av de siste områdene i Mariupol som fortsatt er kontrollert av ukrainske styrker.

Andriy Biletsky, som leder Azov-bataljonen, sier til avisen Kyiv Independent at tre personer har «klare tegn på forgiftning fra kjemiske våpen». Men uten «katastrofale konsekvenser», legger han til.

Symptomene hos de berørte beskrives slik: økt tilførsel av blod i ansiktet (såkalt hyperemi), høyt blodtrykk, tørrhet i slimhinnene og halsbrann.

Også andre har meldt dette. Mandag kveld tvitret den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Klympusj at et ukjent stoff var blitt brukt i Mariupol. Hun pekte på at det mest sannsynlig var snakk om kjemiske våpen. Ofrene skal ha slitt med å puste.

I tillegg til pustevansker har folk problemer med å bevege seg, skriver Azov-regimentet på Telegram.

Russiske styrker rykker inn i Mariupol fra alle kanter. Det gjør det umulig å undersøke hendelsen og ofrenes tilstand, skriver Azov.

Azov-bataljonen var tidligere en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden.

Pavlo Kyrylenko er militærguvernør i Donetsk-regionen, som Mariupol er en del av. Tirsdag formiddag fortalte han til CNN-journalist Brianna Keilar at tre mennesker var blitt uvel etter at «noe ble sluppet fra en drone». De tre ble sendt på sykehus for behandling. Men uten «livstruende symptomer», påpekte også han.

– Han sier han jobber for å få mer info, skriver Keilar på Twitter.

– Russland bør gå inn med «kjemiske styrker»

Kun timer tidligere ble en uttalelse sendt på russisk TV. Eduard Basurin, en talsperson for separatistmyndighetene i Donetsk, mente Russland burde gå inn i Mariupol med «kjemiske styrker».

Basurin viste til at de ukrainske styrkene har søkt ly i Azovstal. Stålverket er vanskelig å innta. Derfor mente Basurin at russiske styrker først burde blokkere alle utganger.

– Deretter vil vi bruke kjemiske våpen for å røyke dem ut derfra, sa han videre.

Fakta Dette er kjemiske og biologiske våpen Kjemiske våpen: Giftige kjemikalier (typisk gass eller væske) slik som nervegass, kvelegass og gasser som reagerer med hud. Kjemikaliene kan «leveres» på forskjellige måter, for eksempel som en beholder i en artillerigranat eller flybombe hvor det kjemiske innholdet slippes løs når ammunisjonen eksploderer, treffer bakken eller lignende. Biologiske våpen: Denne kategorien omfatter bruk av virus, levende mikroorganismer (sopp, bakterier mv.), dyr (skadedyr – for eksempel visse typer insekter) mv. Typiske eksempler er våpen som er produsert for å påføre miltbrann, ebola- eller kopperbakterier. Kilde: Lars Morten Bjørkholt, sjefjurist i Heimevernet. Vis mer

To grunner til at kjemiske våpen ikke er sannsynlig

– Jeg kan ikke tenke meg at Russland tør å gå til det skrittet. Motivet for å bruke kjemiske våpen er diskutabelt og tvilsomt fra russisk side, sier Tom Røseth til Aftenposten. Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Røseth peker særlig på to grunner til at Russland vil unngå å bruke kjemiske våpen:

Det vil føre til sterke reaksjoner fra Nato, og øker sannsynlighet for at Nato vil involvere seg mer. Først og fremst med militært materiell. Det vil distansere partnere som Kina og India.

Undersøker om det er fosfor

Ukrainske myndigheter undersøker nå påstandene. Landets viseforsvarsminister, Hanna Maljar sier at det er en teori om at det kan ha blitt brukt fosfor.

Røseth peker på at russiske styrker har brukt fosfor tidligere i krigen, for å ta militære stillinger i byer.

Fosfor er et kjemikalie som brenner og produserer store mengder røyk, som gir dekke for soldater. Våpenet er ulovlig å bruke i befolkede områder, men er tillatt i åpent landskap.

– Brukt på feil sted, i tettbygde strøk, er det lett å ta med seg sivile. Det brenner opp alt det treffer som er mykt, altså mennesker. Og så skaper det en ekstrem varme.

– Rapportene vi har fått hittil fra Mariupol tyder ikke på fosfor. Men å gå til det skrittet for russerne vil være mulig, legger han til.