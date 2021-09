Onsdag skulle han dø. Krav om håndspåleggelse fra pastor utsatte henrettelsen.

En dødsdømt mann i Texas har fått utsatt henrettelsen inntil videre. USAs toppdommere skal vurdere dette: Har han krav på at en pastor får berøre ham og be for ham mens han dør?

Drapsdømte John Henry Ramirez (innfelt) skal henrettes her i Huntsville-fengselet i Texas. Onsdag ble henrettelsen satt på vent.

John Henry Ramirez (37) satt onsdag på dødscellen i Texas-fengselet Huntsville. Tiden for henrettelsen var egentlig passert med tre timer. Talsmann for fengselet, Jason Clark, gikk inn til ham. Han fortalte at USAs høyesterett hadde satt saken på vent.

Nå skal den dømtes religiøse frihet vurderes før han får en ny dødsdato.

Ramirez var først stille da han fikk høre dette, fortalte Clark til pressen. Så svarte den dødsdømte:

– Takk så mye. Gud velsigne deg.

Hva er han dømt for?

19. juli 2004 var Ramirez med på et raid med ran i Texas-byen Corpus Christi. Han og to kvinner hadde dopet seg tungt i noen dager og skulle skaffe mer penger.

Han knivstakk en butikkansatt nibarnsfar, Pablo Castro, 29 ganger. Byttet fra ranet var 1 dollar og 25 cent – drøyt 10 kroner. Ramirez rømte til Mexico, men ble pågrepet tre år senere.

Ramirez krever mer

Texas har de siste årene flere ganger vært i retten om dødsdømtes religiøse rettigheter. I mars 2019 gikk staten på et tap. De fikk ikke henrette Patrick Henry Murphy med mindre han fikk ha en buddhistisk geistlig til stede.

I april i år opphevet staten sitt forbud mot å ha åndelige veiledere til stede i rommet under henrettelsen.

Ramirez krever imidlertid mer. Han vil at pastoren skal berøre ham mens han dør. Han vil også at han skal be høyt. Nyhetsbyrået AP har snakket med forsvareren og presten. De sier håndspåleggelse er en symbolsk handling for å gi trøst eller åndelig velsignelse i dødsøyeblikket.

Pepret med bibelvers

Dana Moore, som er pastor i Second Baptist Church i Corpus Christi, sier dette handler om å gi den dømte «en viss verdighet».

I skrivet til Høyesterett anfører advokaten at bønn og berøring er særlig viktig når noen dør.

«Ved døden tror kristne de enten skal opp til himmelen eller ned til helvete. Derfor er det mest bruk for religiøs veiledning og praksis i dødsstunden», argumenteres det.

Advokaten har sitert en rekke bibelvers. Blant annet vises det til Paulus’ andre brev til Timoteus 1:6: «Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!»

Fengselsvesenet går imot kravet. De mener fysisk kontakt er en sikkerhetsrisiko. Muntlig bønn kan, mener de, være forstyrrende for en ryddig prosess. Den nå pensjonerte aktoren i saken har også uttalt seg.

– Pablo Castro fikk ikke ha noen til stede som ba for ham mens denne fyren knivstakk ham 29 ganger, sa Mark Skurka.

Saken skal nå opp i Høyesterett i høst.

Færre henrettelser

Hittil i år er fem personer henrettet i USA. Det er rekordfå. I tillegg var tre av disse føderale fanger som ble henrettet før Donald Trump gikk av og Joe Biden overtok i Det hvite hus. Dermed har USAs delstater bare henrettet to personer hittil i år. De to trakk sine siste åndedrag i Texas.

I april i år ble Virginia den 23. staten som fjernet dødsstraff. Aktivister uttrykte håp om at dette er et tegn på at dødsstraffen går mot slutten i USA.

Inntil videre har imidlertid ytterligere åtte fått dødsdato i løpet av året. Seks av disse sitter på dødscelle i Texas. Delstaten er en republikansk bastion og oppslutningen om dødsstraff er høy. Flere enn seks av ti texanere vil beholde den.