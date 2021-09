Kommer lavaen til sjøen, blir det farlig. La Palma-utbruddet kan vare i tre måneder.

Det har gått en uke siden vulkanutbruddet på La Palma på Kanariøyene. Fremdeles strømmer det lava mot sjøen.

Dette oversiktsbildet viser hvordan lavaen fra vulkanutbruddet har slukt bygninger og infrastruktur over flere kilometer.

26. sep. 2021 20:48 Sist oppdatert nå nettopp

Vulkanutbruddet på La Palma kan vare i 84 dager. Det mener Kanariøyenes vulkanologinstitutt (INVOLCAN).

Så langt er 4000 bygg ødelagt, og 7000 innbyggere er blitt evakuert. Det skriver Sky News. Ingen er meldt skadet eller omkommet som følge av utbruddet.

Strømmen av lava har retning kystområdene og har hatt en fart på opp mot 700 meter i timen. Nå er hastigheten betydelig redusert.

Lørdag ble utbruddet mer intenst. Ytterligere tre landsbyer ble evakuert. Små eksplosjoner og nye utbrudd skaper større askeskyer. Lavaen blokkerer 14 kilometer med vei og dekker 440 dekar, ifølge Sky.

Lavaen spruter høyt opp i luften over skogsområdene der vulkanen ligger.

– Store mengder lava kan komme til overflaten

– Utbruddet er dynamisk. Men nå renner det ganske sakte. Så folk får tid til å evakuere.

Det sier Olivier Galland. Han er forsker ved institutt for geofag på Universitetet i Oslo.

Galland følger nøye med på vulkanutbruddet.

– Hvor farlig er det der nå?

– Nå er det ganske stille. Folk observerer, og ingen blir skadet, sier Galland.

– Kan det bli farlig?

– Ja. Store mengder lava kan for eksempel komme til overflaten. Små jordskred kan også være farlige.

I tillegg kan kombinasjonen mye svovelgass og vind skape problemer for innbyggerne, ifølge Galland.

Lava renner nedover skråningen på La Palma. Bildet er tatt søndag morgen.

Kan vare i tre måneder

Cumbre Vieja er navnet på vulkanryggen på La Palma.

Ingen eksperter blir overrasket over at utbruddet skjer nettopp her. Øyene er for eksperter godt kjente som aktive vulkaner.

Både i 1946 og 1971 brøt det ut på La Palma.

Sist gang varte det i 84 dager. Det siste utbruddet kan vare like lenge, mener INVOLCAN.

Utbruddet er et strombolisk utbrudd, ifølge Galland. Navnet kommer fra vulkanen Stromboli nord for Sicilia i Italia.

Kan bli farlig møte med sjøen

– Hvor lenge det vil vare, er det store spørsmålet, sier Galland.

– Vil lavaen nå sjøen i dette tempoet, dersom det varer i 84 dager?

– Ja.

Da kan det bli farlig. Lavaen har en temperatur på rundt 1000 grader celsius. Det i møte med vann kan skape voldsomme eksplosjoner.

Et ensomt hus står igjen etter at lavastrømmene har passert.

Reaksjonen danner også noe som kalles «laze». Denne dampen kan når som helst endre seg med vinden, og kan gi lungeskader og irritasjon på hud og øye.

– Ofte er det mange i småbåter og ser på. Det kan være farlig, fordi det kan oppstå sterke strømmer i havet når lavaen treffer, sier Galland.

Slik gikk det da lava fra Kilauea-vulkanen i Hawaii traff sjøen i 2017:

Giftige gasser

Tidligere i helgen har det vært stor aktivitet langs sprekksonen. Galland beskriver det som et «veldig imponerende utbrudd».

Nye utbrudd førte til evakueringer av landsbyene Tajuya, Tacande de Abajo og de delene av Tacande de Arriba som ennå ikke var evakuert. Brannmenn måtte gi opp som følge av eksplosjoner og aske.

Lørdag stanset all flytrafikk på La Palma på grunn av asken. Trafikken går nå som normalt.

– Nå beveger svovelgassene seg nordover til Spania og Frankrike. Men det er veldig høyt i atmosfæren. Da er det ikke noen risiko for folk, sier Galland.

En polititjenestemann instruerer journalister om å trekke tilbake under en organisert tur for mediefolk 23. september

Han beskriver gassen som asbest.

– Det går dypt i lungene, og er veldig farlig. Flere eksplosjoner kan gi mer aske. Med dårlig vindretning kan det bli farlig.

– Men bare for folk der. Ikke for resten av Europa, legger han til.

– Er det farlig å besøke naboøyene, for eksempel Tenerife?

– Nå går det fint. Men vindretningene kan endre seg, og plutselig er det aske på de andre øyene også.

Rundt 550 aktive vulkaner på jorda

Vulkanutbrudd begynner når trykket fra magma blir så høyt at det presses opp mot overflaten. Magma er smeltet stein under jordskorpen. Det fins rundt 550 aktive vulkaner på jorda, ifølge Universitetet i Oslo.

Utbruddet på La Palma kom ikke som lyn fra klar himmel. I en drøy uke hadde det vært jordskjelvaktivitet på øya. Det fortsatte helt frem til utbruddet forrige søndag.

Øyen La Palma må for øvrig ikke forveksles med Gran Canarias største by Las Palmas.

La Palma er ikke noen stor turistdestinasjon, som andre øyer i regionen. Det bor rundt 83.000 personer der. 35.000 av dem bor i områder ikke langt unna vulkanen.