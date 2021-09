– Veldig lav risiko for at korona sprer seg, sa Frankrikes helseminister i fjor. Nå er hun tiltalt.

Agnès Buzyn gikk av som Frankrikes helseminister like før korona stengte ned store deler av Europa. I offentligheten underspilte hun faren for at viruset skulle spre seg. Nå etterforskes hun for å ha satt folks liv i fare.

24. januar 2020 ble det første tilfellet av korona påvist i Frankrike. Det var også det første i Europa. Allerede hadde fagfolk verden over fulgt med på Kina, hvor viruset først ble oppdaget.

Agnés Buzyn var Frankrikes helseminister. Behovet for informasjon økte blant landets innbyggere. Buzyn ville derfor holde daglige pressekonferanser.

– Risikoen for at koronaviruset får fotfeste i Frankrike er svært lav, sa hun samme dag.

Utsagnet skulle forfølge henne. Nå etterforskes hun for manglende innsats mot koronaviruset.

116.000 dødsfall

I Norge har 827 personer dødd med koronaviruset. I Frankrike er det samme tallet 116.000. Det er 1718 dødsfall pr. million innbyggere, mot Norges 151 pr. 1 million innbyggere, ifølge Our World in Data.

Det tok lang tid fra det første tilfellet ble oppdaget til franskmennene satte inn strenge tiltak.

Drøyt en måned etter at Buzyn slo fast at innbyggerne ikke trengte å bekymre seg for viruset, sluttet hun som helseminister for å stille til valg som ordfører i Paris. Olivier Véran tok over som minister.

En måned etter at hun gikk av, ga Buzyn et intervju til Le Monde. Da sa hun hva hun egentlig tenkte.

– Jeg gråt da jeg forlot ministerposten, fordi jeg visste at en tsunami var på vei, sa hun.

Ordførervalget i Paris endte med nederlag for Buzyn. I januar i år fikk hun jobb i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Fremover ventes det at flere ledende politikere og helsetopper må møte i retten i kjølvannet av pandemien.

14.500 klager

Buzyn møtte krass kritikk for sin passive holdning overfor viruset. Spesielt uttalelsen om at det var liten risiko for spredning, vakte oppsikt. Det hører med til historien at Buzyn ikke var alene med å undervurdere viruset.

I 1993 opprettet Frankrike en egen domstol for å behandle saker mot ministre i regjering. Denne kalles Cour de justice de la République. Hvem som helst kan sende inn klager hit.

Domstolen har mottatt rundt 14.500 klager på regjeringen for måten pandemien håndteres, skriver France 24. Enkelte mener de handlet for sent. Andre mener tiltakene var for inngripende.

Fredag ble Buzyn tiltalt for å ha satt andres liv i fare med måten pandemien ble håndtert på. Spesialdomstolen mener det er grunnlag for å rettsforfølge henne. Det ble ikke tatt ut tiltale for et punkt om å unnlate å stanse en katastrofe.

Buzyn skal imidlertid allerede i januar ha slått alarm om viruset overfor president Macron, har hun sagt til Le Monde.

Tiltalen mot Buzyn er en del av en bredere gjennomgang av regjeringens pandemihåndtering. Tidligere statsminister Édouard Philippe, som gikk av i juli 2020, er også under etterforskning. Det ventes i tillegg at nåværende helseminister Olivier Véran kalles inn til høring av de samme dommerne, ifølge franske medier.

Politiker reagerer på tiltalen

Buzyn møtte i retten fredag. Der skal hun velvillig ha forklart seg og gitt sin versjon av saken, for å få frem sannheten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

France 24 siterer henne på følgende:

– Dette er en glimrende mulighet for meg å forklare meg på. Jeg ønsker ikke at mine eller myndighetenes handlinger mistros, når vi gjorde så mye for å forberede landet på en helsekrise som fremdeles pågår.

Anne Genetet sitter i Frankrikes nasjonalforsamling. Hun er sterkt kritisk til tiltalen mot politikeren. Det gjør henne både sint og sjokkert, sier hun til TV-kanalen LCI.

– Vi bør ikke bli overrasket om folk ikke ønsker å gå inn i politikken eller bli minister fremover, sier Genetet.

Den franske historikeren Jean Garrigues er også nådeløs.

«Saken er et alvorlig angrep på maktfordelingsprinsippet. Det er opp til velgerne, og ikke dommerne, å sanksjonere en politisk leder for deres ord og handlinger», skriver han på Twitter.

Bloomberg: Frankrike 12. best

I mars i fjor, knappe to måneder etter første tilfelle, stengte Frankrike skolene og grensene. Siden har landet vært gjennom flere koronabølger og et samfunn inn og ut av nedstengninger.

Sammenlignet med mange andre land, har det gått bra i Frankrike. Bloomberg plasserer landet på 12. plass i rangeringen av hvilke land som håndterer pandemien best.

Nå er nærmere 80 prosent av alle over 18 år fullvaksinert. Landet har i stor grad vært åpent siden forsommeren.