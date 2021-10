Den drepte rapperen Einárs hemmelige adresse avslørt i narkodom

Den svenske rapperen Einár ble skutt og drept utenfor leiligheten sin i Stockholm. Han bodde på hemmelig adresse, men adressen ble likevel gjengitt i en tingrettsdom tidligere i år.

Adressen til Nils «Einár» Grönberg (19) lå åpent tilgjengelig i en tingrettsdom.

53 minutter siden

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet

Det var torsdag i forrige uke at den svenske hiphop-stjernen ble skutt og drept utenfor sin egen leilighet i Hammarby sør i Stockholm.

Politiet har avhørt over 100 personer, men fortsatt er ingen hverken mistenkt eller pågrepet for ugjerningen.

Et av spørsmålene politiet har forsøkt å få svar på, er hvordan gjerningspersonene kunne vite hvor Einár bodde.

Han har nemlig bodd på hemmelig adresse etter at han i fjor angivelig ble kidnappet av personer tilknyttet et kriminelt nettverk.

Men i en narkotikadom fra Stockholm tingsrett i våres står 19-åringens adresse oppført i forbindelse med at politiet gjorde et beslag i rapperens leilighet.

– Katastrofalt

– Dette er katastrofalt, sier Sven-Erik Alhem, styreleder i den svenske Brottsofferjouren, et forening for kriminalitetsofre, til Aftonbladet.

– Det er ødeleggende. Ikke bare for den enkelte, men også for tilliten til statens evne til beskytte mennesker som lever på hemmelig adresse.

Ifølge Aftonbladet er det ikke mulig å ettergå om noen har oppsøkt tingretten og sikret seg innsyn i dommen.

Tingretten registrerer ikke hvem som besøker domstolene og leser dommer.

Alhem sier det er svært alvorlig at hemmelig informasjon lekkes i offentlige dokumenter.

– Folk som ønsker å få tak i folk som lever i skjul, kan være veldig oppfinnsomme, sier han.

Ifølge svensk lov skal domstolene fjerne opplysninger i dommer om personer som kan være utsatt for trusler eller vold.

– I denne saken har man nok ikke trodd at etterforskningen inneholdt sensitiv informasjon, sier rådmann Klas Lohmander til Dagens Nyheter, som også har omtalt hendelsen.

Rapperen Nils «Einár» Grönberg ble skutt og drept i Stockholm sist torsdag.

Ifølge Expressen har rapperen i lengre tid vært utsatt for trusler. Den siste tiden har han vært aktiv i sosiale medier, der han har postet bilder fra Spania, Nederland og Dubai.

I 2020 var han involvert i en oppsiktsvekkende sak der han ble bortført av en gruppe maskerte menn som truet ham med kniv og stjal Rolex-uret hans.

Samtidig ønsket han ikke å samarbeide med politiet for å oppklare saken. Han sa senere at det bare var et PR-stunt.

Men han har likevel siden altså bodd på hemmelig adresse, ifølge Aftonbladet.