Mette Frederiksen hadde full kontroll. Nå er alt snudd på hodet.

Alle trodde Mette Frederiksen kunne seile inn til ny regjeringsperiode. Så kom en trussel fra et av hennes egne støttepartier.

Minksaken ligger som en skygge over Mette Frederiksen. Hun mener selv at det ikke er noen skandale og at det var riktig å slakte ned all minken. Men saken skaper fortsatt trøbbel.

17 minutter siden

I det politiske miljøet på «Borgen» i København snakkes det om én ting: Når blir det valg?

I Danmark er det statsministeren som bestemmer valgdatoen. Eneste krav er at det ikke går mer enn fire år siden sist. Valget må derfor skje før 4. juni 2023.

Mye tyder på at Mette Frederiksen blir presset til å holde valg lenge før den tid. Trolig i løpet av noen uker. Det vil være et tidspunkt som passer henne svært dårlig.

Det som har vært hennes styrke som statsminister, kan bli brukt mot henne.

Hvorfor skjer dette nå?

Det handler både om en gammel skandale og om store endringer i dansk politikk.

15 millioner mink ble avlivet i løpet av noen dager i november i 2020. Statsminister Mette Frederiksen mener fortsatt at det var riktig. Men det viste seg at det hadde gått for fort i svingene da vedtaket ble fattet.

Fikk ultimatum

I sommer fikk Mette Frederiksen knusende kritikk av den såkalte Minkkommisjonen. Hun beordret at all mink i Danmark skulle avlives høsten 2020. Årsaken var frykt for at koronasmittet mink kunne spre en ny virusvariant som omgikk vaksinene. Snart viste det seg at selve vedtaket ikke var lovlig.

Granskingen av minksaken handlet ikke bare om pelsdyret og viruset. Den ga et innblikk i hvordan Frederiksen og hennes toppbyråkrater arbeidet. Derfor rammet kritikken henne.

Flere snakket om mulig riksrett. Etterpå kom et av regjeringens støttepartier, Radikale Venstre, med en trussel:

Skriv ut nyvalg før Folketinget åpner etter sommerferien. Hvis ikke, fremmer vi mistillitsforslag.

– Det er behov for en ny start, skrev partileder Sofie Carsten Nielsen i Radikale Venstre. Partiet er liberalt og har mye felles med norske Venstre.

Neste uke legger statsministeren frem statsbudsjettet. Professor Kasper Møller Hansen ved Københavns universitet tror Mette Frederiksen lyser ut nyvalg etter det. Han tipper at det blir 27. september. Folketinget åpner 4. oktober.

Men tidspunktet kunne knapt vært dårligere for Frederiksen.

Inger Støjberg ble dømt i riksrett og måtte forlate Folketinget før jul. Nå har hun stiftet nytt parti som ligger an til å ta over 10 prosent av stemmene.

Blir anklaget for å være enerådig

Under koronapandemien ble Mette Frederiksen sett på som en sterk og handlekraftig leder. Sosialdemokratene fikk rekordgod oppslutning.

– Hun kunne gå på vann. De nye velgerne var kanskje ikke sosialdemokrater. Det handlet om en felles kamp mot korona, sier Hansen.

Våren 2020 var sosialdemokratene oppe i 34 prosents oppslutning.

Nå viser meningsmålingene 23 prosent.

Mette Frederiksen er anklaget for å være for enerådende og å samle for mye makt i en liten krets.

– Mette Frederiksen har truffet mange vanskelige beslutninger under koronakrisen, og da begår man jo også feil når det skal gå raskt. Jeg tror nesten ikke det kunne gjøres annerledes. Men det åpner for kritikk. Og kritikken blir plassert på ett sted, hos statsministeren og teamet hun hadde rundt seg. Velgerne er gode til å straffe, men dårlige til å belønne, sier Kasper Møller Hansen.

Denne uken fikk Mette Frederiksens høyre hånd, toppbyråkraten Barbara Bertelsen, en advarsel for sin rolle i minksaken. Rikspolitisjefen og en departementsråd ble suspendert. I Danmark har det utløst debatt om at byråkratene må betale prisen for feilene.

Fakta 15 partier kjemper om stemmene I Danmark har man en sperregrense på 2 prosent (I Norge er den 4 prosent). Særlig partiene Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre har mistet velgere siden Folketingsvalget i 2019. Slik er oppslutningen på en meningsmåling for Danmarks Radio 25.8.22: Socialdemokratiet: 24,2 prosent Socialistisk Folkeparti: 8,7 prosent Enhedslisten: 7,3 prosent Radikale Venstre: 5,5 prosent Venstre: 11,3 prosent Det konservative folkeparti: 16,7 prosent Danmarksdemokraterne (Inger Støjberg): 11,8 prosent Nye Borgerlige: 4,1 prosent Liberal Alliance: 3,8 prosent Moderaterne (Lars Løkke Rasmussen): 2,8 prosent Dansk Folkeparti: 2,2 prosent Alternativet: 1,1 prosent Kristendemokraterne: 0,7 prosent Frie Grønne: 0,5 Veganerpartiet: 0,3 prosent Kilde: Epinion for Danmarks Radio/Altinget Vis mer

Fullt av partier

I tillegg opplever mange høye priser på bensin og mat. Meningsmålingene er elendige for den røde blokken. Og så kan altså Frederiksen bli tvunget til å lyse ut nyvalg.

– Det kommer på verst tenkelige tidspunkt for henne, sier Hansen.

Samtidig skjer det mye i det politiske landskapet: Hele 15 partier stiller til valg. Den tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans tidligere innvandringsminister Inger Støjberg har startet hvert sitt parti. Det innvandringskritiske partiet Dansk Folkeparti ligger nede med brukket rygg. Mange av deres velgere har hoppet over til Støjberg.

På bare noen uker har Støjbergs nystartede parti Danmarksdemokraterne oppnådd 11 prosent på meningsmålingene.

I tillegg har blå side fått to statsministerkandidater. Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen var selvskreven. Men han sliter på meningsmålingene. Nå har De konservatives Søren Pape Poulsen meldt seg som kandidat. Jokeren kan bli tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som ikke vil si klart om han vil støtte rød eller blå blokk.

– Hvordan tror du det går?

– Meningsmålingene nå sier at Frederiksen taper. Det er blått flertall. Men valgkampen har ikke startet ennå. Og sosialdemokratene er gode på valgkamp. Så hun har ikke tapt ennå. Men det skal virkelig kjempes, sier Kasper Møller Hansen.