Russlands angrep på Kyiv er forsinket av sterk ukrainsk motstand

Russiske styrkers mars mot Kyiv går saktere enn ventet. Dårlig logistikk og heftig ukrainsk motstand er to årsaker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en tale til nasjonen på søndag.

28. feb. 2022 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det uttaler det britiske forsvarsdepartementet på mandag.

«Hoveddelen av Putins bakkestyrker er fortsatt mer enn 30 kilometer nord for Kyiv. Deres fremmars er blitt forsinket av ukrainske styrker som forsvarer Hostomel-flyplassen. Denne har vært et hovedmål for Russland fra dag én», heter det i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Forsvarsdepartementet uttaler at det er tunge kamper rundt Tsjernihiv, nord i Ukraina. Det er det også Kharkiv nordøst i Ukraina. Men begge byene er fortsatt under ukrainsk kontroll.

President Zelenskyj sa søndag kveld at han trodde «de neste 24 timer» vil bli avgjørende for Ukraina, heter det i en pressemelding fra den britiske statsministerens kontor.

Statsminister Boris Johnson hyllet det ukrainske folkets motstand mot den russiske invasjonen. Johnson understreket at han skulle gjøre alt i sin makt for å forsikre at forsvarsstøtte fra Storbritannia og deres allierte når frem til Ukraina. De to statslederne er enige om å holde tett kontakt.

Portforbud opphevet

Klokken 7 norsk tid (kl. 8 i Kyiv) har det totale portforbudet i Kyiv opphevet. Det ble innført på lørdag. Folk får forlate bomberommene de har oppholdt seg i.

Butikker får åpne, og offentlig transport går igjen, selv om T-banene går langt sjeldnere enn vanlig, melder BBC. Det vil igjen bli portforbud fra kl. 22 til kl. 7 tirsdag morgen. Det meldes om gatekamper i de fleste bydeler i Kyiv.

De lokale myndighetene i Kyiv har i en melding forberedt innbyggerne på at bybildet har endret seg i løpet av helgens totale portforbud. Det er blant annet satt ut forsvarsverk og stridsvognhinder i gatene.

Innbyggere sveiser stridsvognhinder for å forsvare byen Uzjhorod i det vestlige Ukraina. Lokale myndigheter i Kyiv melder at innbyggerne vil slike hinder og andre forsvarsverk i Kyivs gater, når de nå kan gå ut etter at helgens totale portforbud ble opphevet kl. 8 lokal tid.

Flyalarm i flere byer

Nettavisen Kyiv Independent melder på morgenen om flyalarmer flere steder: Tsjerkasy, Dnipro, Kharkiv, i Luhansk-regionen og Zjytomyr.

Reuters skriver at ukrainske myndigheter melder at det ble hørt eksplosjoner før daggry både i hovedstaden Kyiv og i den store byen Kharkiv.

Forhandlinger på grensen til Hviterussland

Ukraina sier at det skal holdes forhandlinger med Russland på grensen mellom Ukraina og Hviterussland. Det russiske byrået Tass siterer en anonym kilde i det russiske statsapparatet på at forhandlingene vil begynne mandag morgen.

Den amerikanske presidenten Joe Biden vil mandag morgen ha en samtale med allierte og partnere. Målet er å koordinere en felles respons, heter det i en melding fra Det hvite hus.

FN melder at nærmere 400.000 sivile har flyktet fra Ukraina til naboland. Dette er hovedsakelig kvinner og barn.

Reuters siterer en offisiell britisk talsperson på at Russland så langt ikke kan påberope seg noen store militære seiere. Russland har ikke tatt kontroll over noen ukrainske byer. De kontrollerer ikke luftrommet i Ukraina.

Russland kaller på sin side angrepene i Ukraina en «spesialoperasjon». Hensikten skal ikke være å okkupere land, men å ødelegge nabolandets militære yteevne og pågripe det Russland anser å være «farlige nasjonalister».