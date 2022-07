Fem drept og 16 skadet etter skyting under 4. juli-parade i Illinois

Det bekrefter lokale myndigheter, som omtaler situasjonen som en pågående hendelse. Politiet søker etter en gjerningsperson.

Folk som skulle se paraden, skal ha flyktet fra eiendelene sine da skytingen startet.

4. juli 2022 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det skal ha blitt avfyrt en rekke skudd under en parade i forstaden Highland Park i Illinois, ifølge Chicago Sun Times og Chicago Tribune. Amerikanerne feirer sin frigjøringsdag 4. juli.

Lokale myndigheter bekrefter mandag kveld norsk tid at fem personer er drept. 16 personer er fraktet til sykehus med skader.

Paraden startet kl. 17 norsk tid. Etter drøyt ti minutter skal de første skuddene ha blitt avfyrt. CBS News skriver at det da oppsto panikk i folkemengden.

Flere vitner forteller til avisen Chicago Sun-Times at de hørte skudd. Et vitne forteller til CNN at han hørte mellom 20–25 skudd.

Det lokale politiet ber folk holde seg unna området. Sheriffen i fylket skriver på Twitter kl. 18.05 at de bistår lokale politistyrker med å håndtere situasjonen.

Ordfører Nancy Rotering bekrefter på Twitter at det har vært en hendelse i Highland Park. Hun ber folk holde seg unna området.

Hun opplyser samtidig at 4. juli-feiringen er avlyst.

Saken oppdateres.