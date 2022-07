Seks drept og 31 fraktet til sykehus etter skyting under 4. juli-parade i Illinois

Politiet mistenker at en ung mann står bak skytingen mot et 4.-julitog i en Chicago-forstad. Skytteren er fremdeles på frifot. Han skal ha skutt fra et tak.

Innbyggerne i Highland Park bes holde seg unna sentrum.

4. juli 2022 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Amerikanerne feirer sin frigjøringsdag 4. juli. I forstaden Highland Park nord for Chicago i Illinois skulle dagen markeres med folkefest og parade i sentrum.

Opptoget startet mandag morgen kl. 10 lokal tid. Etter drøyt ti minutter skal de første skuddene ha blitt avfyrt. Et vitne forteller til CNN at han hørte mellom 20–25 skudd. Da oppsto det panikk i folkemengden, melder CBS News.

Folk som hadde møtt opp for å se eller delta i paraden, flyktet fra stedet. Bilder fra stedet viser tomme barnevogner og campingstoler. Filmer fra stedet viser blant annet et ungdomskorps som spiller. I det korpset går forbi et kryss, begynner smellene fra et skytevåpen å høres over musikken. Folk som har slått seg i campingstoler langs ruten, spretter opp og flykter.

– Det er panikk i hele byen. Alle er helt satt ut, sier Adriene Drell til Chicago Sun Times. Hun har tidligere vært journalist for avisen og ble vitne til skytingen.

– Det var en stille, fredelig og fin morgen. Folk koste seg med paraden. I løpet av sekunder var freden brutt. Det er skremmende, sier hun.

Mandag kveld bekrefter lokale myndigheter at seks personer er drept. Minst 24 personer er fraktet til sykehus med skader. Et sykehus melder at de har tatt i mot 26 pasienter. Et annet har tatt imot fem. Det er ikke sikkert alle disse har skuddskader.

Gjerningsmann på frifot

– Det ser ut til at gjerningspersonen har skutt fra et tak, sier Chris Covelli ved sheriffkontoret til Chicago Sun Times.

Vitner forteller også til TV-kanaler at de så skuddene komme fra et tak.

Gjerningspersonen er så langt ikke pågrepet, men politiet har gått ut med at de leter etter én mistenkt.

Han beskrives som en spedbygd, hvit mann med langt, svart hår. Han antas å være i alderen 18-20 år.

Ber folk holde seg unna

Det lokale politiet ber folk holde seg unna området. Sheriffen i fylket skriver på Twitter kl. 18.05 at de bistår lokale politistyrker med å håndtere situasjonen.

Ordfører Nancy Rotering bekrefter på Twitter at det har vært en hendelse i Highland Park. Også hun ber folk holde seg unna området.

Hun opplyser samtidig at 4. juli-feiringen er avlyst.