Denne gaten i Butsja ble symbolet på russernes brutalitet i Ukraina-krigen. Nå er veien ryddet, ny sement er lagt. Biler kjører frem og tilbake, familier triller barnevogner - barn sykler i full fart.

BUTSJA, UKRAINA (Aftenposten): Fremdeles venter flere ubehagelige overraskelser fra de russiske soldatene som bodde her.

I går 23:38

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Det hender at Vasil Patakivsky glemmer hva som skjedde i nabolaget i mars i år. 51-åringen går ut på gaten og ser for seg at naboen Holodya kommer ruslende, spør om de skal ta en øl. At han ser Vita ute på gaten, i ferd med å fikse noe. At han ser Jura på vei til bilen sin.

Patakivsky kjente dem fra barndommen av. De vokste opp sammen. Som voksne levde de side om side. Nå er alle døde.

Han rister på hodet, trekker pusten dypt:

– Jeg klarer ikke se for meg det som skjedde med dem.

Han tar en pause, kniper øynene sammen og holder hånden over tinningen. Så forteller han det han vet om vennenes skjebne.

Vasil Patakivsky er tilbake i Butsja, etter at russerne forlot byen i begynnelsen av april.

Vi er i Butsja. Forstaden nord for Ukrainas hovedstad Kyiv sendte sjokkbølger verden rundt i slutten av mars. Da trakk de russiske soldatene som okkuperte området, seg ut. Hundrevis av henrettede kvinner og menn, unge og gamle, lå igjen etter dem. Da Aftenposten var i dette samme nabolaget den første uken i april, kunne vi telle syv lik i hager og langs veien.