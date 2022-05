Storjubel i Kyiv: – Endelig har vi noe å feire



Fest til morgenen eller risiker å bli drept? Eurovision i Kyiv ble utenom det vanlige.

Folkestemmene sikret Ukraina en overlegen seier i Eurovision lørdag kveld.

15. mai 2022 07:16 Sist oppdatert nå nettopp

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Hovedstadens innbyggere som ville feire Eurovision måtte ta et vanskelig valg. Fest til morgentimene, eller risiker å bli drept.

– Folkens, husk at det fortsatt er portforbud. Det gjelder fortsatt. Så ikke gå ute på gaten etter klokken ti. Dere kan bli drept. Jeg mener det.

Mannen som snakker er Andrej Shabanov. Vi er på bar i Ukrainas hovedstad Kyiv, og han er kveldens vert for Eurovision.

Gule og blå ballonger dekker rommet. Besøkende får dopapir med Russlands president Vladimir Putin avbildet. T-skjorter med slagordet «Stand with Ukraine». Pynt og gaveposer til tross var de oppmøttes øyne rette mot storskjermen.

På bar i Kyiv var oppmerksomheten rettet mot storskjermen lørdag kveld. Kalush Orchestra representerte Ukraina i finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino.

Ikke-politisk?

Etter at Eurovision først startet i 1956 har én ting vært viktig:

Det årlige storshowet skal ikke være politisk. Likevel har det vært flere politiske skandaler opp gjennom tiårene.

Georgia trakk seg i 2009 som følge av etterspillet fra krigen med Russland. Israels deltagelse siden 1970-tallet har flere ganger ført til debatt.

Likevel har arrangører og deltagere insistert på at showet har en ikke-politisk natur.

I 2022 er det vanskelig å late som at Eurovision kun er en scene for paljettkledde sangere og dansere. Lørdag kveld var det også sentrum for den største konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Krigen i Ukraina raser videre etter at Russland invaderte landet.

25. februar, en dag etter invasjonen, ble stormakten bannlyst fra å delta i Eurovision. 80 dager med krig senere stakk Ukraina av med seieren.

Spådd vinner

Eurovision er stort i Ukraina. Etter at landet ble med i konkurransen i 2003 har den årlige begivenheten blitt feiret med fest i gatene.

Lørdag kveld ble ikke det noe av. Som følge av krigen er det portforbud over hele landet. I Kyiv varer det fra klokken ti om kvelden til fem om morgenen.

Selv om russiske styrker er drevet ut av hovedstaden brukes nattetimene til å jakte på russiske sabotører i gatene, ifølge landets myndigheter. Flere titalls lokale valgte derfor å tilbringe natten i en bar.

– Vi har alle hatt 80 veldige vanskelige dager. De første ukene etter at krigen startet ... Vi gikk alle gjennom forskjellige faser. Først var det sjokk. Så var det sinne. Så var det hat. Så var det noe annet, forteller Shabanov.

– Og ingen, ingen kunne tenke på å feste. Å smile. Å tulle.

Det kunne de lørdag kveld.

Endelig noe å feire.

Neste år i Mariupol?

Før stemmene ble talt var forventningene dempet. Og spørsmålene var mange blant barens oppmøte:

– Jeg håper vi ikke vinner. Hva hvis krigen ikke er over?

– Å vinne Eurovision betyr at vi må vinne krigen før året er omme. Klarer vi det?

Til tross for tvil sto jubelen i taket da stemmene var talt. Ukraina vant Eurovision 2022.

Selv de mest skeptiske i baren tok til tårene og omfavnet hverandre idet det ble klart at Ukraina er årets vinner. Og alle sang med da seierssangen Stefania til Kalush Orchestra ljomet over anlegget gang på gang, med avslutningsbudskapet:

– Jeg ber der alle. Vær så snill hjelp Ukraina, Mariupol, Azovstal. Akkurat nå!

Landets president Volodymyr Zelenskyj var raskt ute med å gratulere bandet. Samtidig annonserte han at Ukraina vil arrangere neste års Eurovision i Mariupol.

Om det vil være mulig å gjennomføre, er langt fra sikkert. Med unntak av Azovstal har russiske styrker okkupert den sørlige byen.

Ifølge ukrainske myndigheter er krigen inne i en tredje fase. Russlands styrker trekker seg ut av nordøst Kharkiv, og forbereder seg på å forsvare områdene de allerede har okkupert.

Hvis de lykkes vil ikke Mariupol frigjøres med det første.

Kort fortalt: Russlands president Vladimir Putin forbereder seg på en lang krig.

Bekymringer om neste års Eurovision, neste steg av konflikten og neste morgens hodepine ble satt til side mens bargjestene danset under blå og gule ballonger:

– Endelig. Endelig har vi noe å feire.

Seiersstemning på bar i Kyiv.