18-åringen skjøt tre menn. Nå er han frikjent på alle punkter.

Kyle Rittenhouse (18) var tiltalt for å ha drept to menn under en demonstrasjon mot politivold i Kenosha i Wisconsin. Nå er han frikjent på alle punkter.

18 år gamle Kyle Rittenhouse under rettssaken i Kenosha. Han var tiltalt for å ha drept to menn og for å ha skadet en tredje.

19. nov. 2021 19:18 Sist oppdatert 13 minutter siden

Rettssaken mot Rittenhouse startet tidligere denne måneden.

Bakgrunnen er den skjebnesvangre kvelden i august i fjor. En da 17 år gammel Rittenhouse skjøt og drepte Joseph Rosenbaum (36), deretter Anthony Huber (26), før Gaige Grosskreutz (27) ble skutt og såret.

Skuddene falt under en demonstrasjon mot politivold mot svarte, utløst blant annet av George Floyd-saken.

Rittenhouse hevdet i retten at han ble angrepet da han voktet butikker, og at han skjøt i selvforsvar.

President Donald Trump antydet det samme da han kommenterte hendelsen, som fant sted i august 2020.

Frykter opptøyer

Rettssaken mot Rittenhouse har fått enorm oppmerksomhet i USA.

Det er nå frykt for at frikjennelsen kan utløse opptøyer.

Rittenhouse erkjente ikke straffskyld, og mente altså at han skjøt i selvforsvar. Hendelsen fant sted under protestene i den lille byen Kenosha august 2020.

Risikerte livstid i fengsel

Rittenhouse ville fått livstids fengsel hvis han ble kjent skyldig i det mest alvorlige tiltalepunktet.

Juryen kom frem til sin kjennelse etter å ha vurdert saken i fire dager.

Maner til ro

Rettssaken har utløst en opphetet debatt i USA, og frontene går langs kjente politiske skillelinjer.

Guvernøren i Wisconsin, Tony Evers, har bedt folk om å holde seg rolige etter at kjennelsen ble kjent. Han sier også at 500 medlemmer av nasjonalgarden er klare til å bli satt inn i Kenosha ved behov.

Viseguvernør Mandela Barnes, som er svart og demokratisk kandidat til Senatet, fordømmer kjennelsen.

– De siste ukene har mange fryktet dette utfallet av saken. Det er riktig at vi skal regne alle som uskyldige frem til de er dømt, men det prinsippet kommer ikke alltid alle til gode. Vi har sett så mange fargede ungdommer bli drept, bare for å bli stilt for retten etter sin død. I saken mot Rittenhouse ble uskyld nærmest krevd av dommeren, sier hun.

Politikere på høyresiden støtter på sin side kjennelsen og kritiserer at Rittenhouse overhode ble tiltalt.

– Alle oss som kjente til hva som skjedde i Kenosha i fjor gikk ut fra at dette ville bli kjennelsen. Heldigvis var juryen enig med oss, tvitret republikaneren Scott Walker, tidligere guvernør i Wisconsin.

Drepte to

Rittenhouse var 17 år gammel da han dro til Kenosha, etter at butikker i byen hadde blitt plyndret og brent ned etter at politiet skjøt og drepte afroamerikanske Jacob Blake.

Tenåringen har forklart at han ble med andre bevæpnede innbyggere for å beskytte eiendom og gi medisinsk assistanse. Han bar et våpen som påtalemyndigheten mente var ulovlig anskaffet, ettersom Rittenhouse ikke var myndig.

En dronevideo fanget hendelsene under skytingen på film. Rittenhouse skjøt og drepte Joseph Rosenbaum (36) og Antony Huber (26), og skadet Gaige Grosskreutz, som nå er 28 år gammel.

Påtalemyndigheten tegnet et bilde av en ung mann som så etter bråk den kvelden, og selv var ansvarlig for å skape farlige situasjoner.

– Jeg forsvarte meg selv

Rittenhouse mente han ikke gjorde noe galt, og at han bare åpnet ild etter at Rosenbaum hadde jaget ham og forsøkt å gripe geværet hans.

Huber ble drept etter å ha slått Rittenhouse med et skateboard, og Grosskreutz ble skutt etter å ha rettet et skytevåpen mot Rittenhouse. Alle de tre ofrene var hvite.

Video og vitneuttalelser fra noen av påtalemyndighetens egne vitner virket å støtte Rittenhouses forklaring om selvforsvar.

Vitner beskrev Rosenbaum som «hyperaggressiv» og sa at han forsøkte å ta geværet fra Rittenhouse rett før han ble skutt. Et ekspertvitne sa at skuddskadene tyder på at hånden hans var over geværløpet da han ble skutt.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen ble det skrevet at de tre mennene Rittenhouse skjøt var svarte. Det stemmer ikke, alle ofrene var hvite.