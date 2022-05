Kritikken øker mot Texas-politiet etter skoleskytingen

Politiet i Texas endrer sin forklaring om når de ankom barneskolen og hva de gjorde for å stanse mannen som drepte 21 personer, de fleste barn.

Victor Escalon i Texas Rangers har måttet tilbakevise mange av uttalelsene politiet har gitt om egen innsats under skolemassakren i Uvalde i Texas.

NTB-AP-AFP

7 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

I den siste uttalelsen fra Texas-politiet gitt fredag, opplyser de at den 18-årige gjerningsmannen gikk uforstyrret utenfor Robb Elementary i Uvalde i 12 minutter før han tok seg inn på skolen. Der inne drepte han tirsdag 19 barn og to lærere før han ble skutt og drept 90 minutter senere av en grensevakt.

Det motsier tidligere uttalelser fra politiet, som konkluderte med at drapsmannen ble konfrontert og skutt på av politiet kort tid etter at 18-åringen ankom stedet.

Det store spriket i tidsrom, kombinert med videoer som viser frustrerte foreldre som blir taklet og lagt i håndjern av politiet mens drapsmannen fortsatt var inne på skolen, har ført til økende sinne og kritikk fra etterlatte og offentligheten.

Det har også blitt stilt spørsmål ved påstander fra guvernør Greg Abbott, som tidligere denne uken hyllet den raske responsen til politimennene som utvekslet skudd med gjerningspersonen før han gikk inn på barneskolen. Nå krever flere en granskning av politiet innsats under tragedien, skriver BBC.

Forsvarer politiets reaksjon

Den siste tidslinjen ble gitt på en pressekonferanse av Victor Escalon i Texas Rangers, som flere ganger sa at han ønsket å «oppklare» tidligere uttalelser. Samtidig forsvarte han politiets reaksjon og snakket om den følelsesmessige belastningen masseskytingen har hatt på de involverte politimennene.

– Vi har alle det vondt inn oss, sa han.

Escalon sa på pressekonferanse at 18-åringen krasjet bilen sitt i nærheten klokken 11.28 og at det første nødanropet kom inn til politiet fire minutter senere. Ifølge Escalon var politiet på stedet 11.36, men det er fortsatt uklart hvor nært de kom gjerningspersonen eller om de forsøkte å gå inn på skolen, skriver kanalen.

Politiet sa først at de tok seg inn på skolen tidlig, men at de tok dekning etter å ha kommet under kraftig ild. Det gikk Escalon tilbake på torsdag.

Tryglet politiet om å storme

– De gikk ikke umiddelbart inn på skolen på grunn av skuddvekslingen, sa han.

Klokken 12.45 ble 18-åringen skutt og drept av en taktisk eliteenhet fra USAs grensepatrulje. Escalon tonet ned tidligere uttalelser fra politiet om at det hadde vært pågående skuddvekslinger under tragedien.

– Mesteparten av skuddene falt i begynnelsen, sa han, ifølge BBC.

Vitner har sagt at politiet var nølende med å konfrontere drapsmannen, og videoer fra åstedet viser at politimennene samlet seg utenfor skolen mens de ble oppfordret av desperate familiemedlemmer til å storme bygningen. En far skal ha foreslått å gå inn uten å vente på politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.