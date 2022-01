Dommen var drepende. Men overlever Boris Johnson de neste 24 timene, kan han likevel bli reddet.

BRUSSEL (Aftenposten): Dommen var drepende. Men fyll og mangel på lederskap er ikke nok til å felle ham.

Dommen var drepende, men har Boris Johnson kan bli reddet av begivenhetene.

Nå nettopp

– Unnskyld.

En ydmyk og angrende Boris Johnson la seg så flat han bare kunne. Det var helt etter boken.

Men unnskyld er ikke nok, mente han.

– Dette er øyeblikket vi må se oss i speilet og lære. Jeg aksepterer alle funnene i rapporten.

Så kom det som kan redde ham:

– Jeg har tatt poenget. Og jeg skal fikse det! sa Boris Johnson.

Det neste døgnet

Også det var helt etter boken og slik Boris Johnsons kommunikasjonsteam var blitt enige om at dette måtte spilles ut i håp om å overleve.

For hvis de konservative representantene i Underhuset tror på ham og hans plan om at han – tross alt – er den beste til å fikse dette, kan de unnlate å stille mistillit.

Fakta Slik kan han bli felt Det britiske underhuset kan ikke kaste ham, mens hans eget parti kan. Det vil si De konservative parlamentsmedlemmene. Reglene er som følger: Hvert parlamentsmedlem kan anonymt sende inn et hemmelig brev med mistillitsforslag mot Johnson til den mektige 1922-komiteen. Dette er en undergruppe i partiet. Et mistillitsforslag kan fremmes hvis 15 prosent av parlamentsgruppen ber om det. Det tilsvarer 54 brev. Johnson må ha støtte fra halve parlamentsgruppen pluss 1 for å bli sittende. Det vil si 181 representanter. Dersom han klarer å få dette antallet og unngår mistillit, er han fredet for nye mistillitsforslag det neste året. Vis mer

Det var amper stemning i Underhuset mandag ettermiddag. Opposisjonen krevde igjen at Johnson måtte gå, men ingen fra hans eget parti gjentok kravet fra hans egen partifelle David Davis: «In the name of God, go!»

For det er dette det handler om det neste døgnet. Dersom 54 representanter, i brevs form, krever at det blir fremmet mistillit mot den britiske statsministeren, har han igjen mistet kontrollen. Et mistillitsforslag vil skje straks grensen på 54 brev er nådd.

Men mye tyder på at flere har fått kalde føtter og er blitt usikre om det riktige tidspunktet er nå. I så fall har Johnsons strategi virket.

Dommen, men ikke hele

Mandag ettermiddag kom altså granskingsrapporten og konklusjonene fra Sue Gray. Toppbyråkraten som hadde fått i oppdrag å granske den nye omtalte «partygate».

Hun lovet, og opposisjonen krevde, at bare en fullstendig og uredigert versjon ville bli akseptert. Ingenting skulle holdes tilbake.

Men det var før Scotland Yard, det britiske politiet, overraskende også bestemte seg for å granske festene i Downing street.

Gray skriver i rapporten at hun har gransket 16 sammenkomster. 12 av disse blir etterforsket av politiet. Og hun er blitt bedt om ikke å offentliggjøre detaljer om festene som er under politietterforskning og som kan føre til straffesaker for de involverte.

Dermed sto hun tilbake med bare 4 fester hvor hun kan frigjøre alle detaljer.

Fyllefester

I rapporten heter det at en rekke av disse festene ikke burde ha funnet sted. Hagen i Downing Street ble brukt til festligheter uten tilstrekkelig autorisasjon, konkluderer rapporten.

Rapporten kritiserer også mengden alkohol: Den store mengden er ikke passende for en arbeidsplass – hverken før, under eller etter korona, skriver hun.

Noen av festene under etterforskning bekrefter en manglende evne til å følge den høye standarden som ikke bare kreves av mennesker ansatt i regjeringen, men også de reglene som hele den britiske befolkningen var satt under på den tiden, heter det i Grays rapport.

Rapporten kritiserer også Downing Street for sviktende ledelse og dømmekraft.

Reddes av begivenhetene

Nå er det store spørsmålet om Boris Johnsons kanossagang i Underhuset og begivenhetene både ute og hjemme kan redde ham nok en gang. Dette er noen av sakene som kan forsinke pinen – eller i beste fall redde ham:

Boris Johnson er fortsatt sjefen i Downing Street – enn så lenge.

1. Fikk ikke hele rapporten

Mange av de konservative representantene sitter på gjerdet og er usikre på om de bør felle Johnson nå. De er også blitt oppfordret til å vente til de har sett hele rapporten og til politietterforskningen er ferdig. Og politiets etterforskning kan ta uker og måneder. Dermed kjøper Johnson seg tid.

2. Slutt på fredagspilsen

Etter at Johnson hadde beklaget, brukte han all tid til å presenterte sin agenda om «tid for forandring». Nå skal det luftes og ryddes i alle hjørner i Downing Street. Johnson varslet at hele Statsministerens kontor skal omorganiseres, profesjonaliseres og antall ansatte skal reduseres. Det innføres alkoholforbud i Downing Street og det er definitivt slutt på fredagspilsen.

3. Johnsons strategi: Alt skal bli bra!

Johnson ba videre Underhuset om å gi ham og regjering en sjanse til å fullføre det prosjektet de har startet på og som de er i ferd med å lykkes med, ifølge Johnson. Han skrøt igjen av at han fikk gjennomført brexit. Tirsdag skal det feires at det er to år siden britene forlot EU.

Johnson sa videre hans regjering har loset britene trygt gjennom covid, og nå er den britiske økonomien blant de beste i Europa, målt i økonomisk vekst.

Boris Johnson får en oppdatering på situasjonen i Ukraina av sjef for forsvarsstaben, admiral Sir Tony Radakin.

4. Boris har viktigere ting å gjøre

Boris Johnson har den siste uken desperat forsøkt å få representantene til å innse hvor risikabelt det vil være å fremme mistillit nå. Det har han hatt en viss suksess med. Nå er det viktig å «tenke klart» – altså fokusere på det viktigste, har vært hans budskap: Skal de vrake ham for noen fester, mens Europa står på randen av krig? Er det verdt å kaste landet ut i en politisk krise for dette, har vært budskapet fra ham selv og hans rådgivere.

Boris Johnson fortalte at han senere i uken skal reise til Ukraina og at han har avtalt en viktig telefonsamtale med Vladimir Putin.

5. Cummings’ strategi feilet

Dominic Cummings, Johnsons tidligere strategiske rådgiver og nå sterkeste motstander, er blitt et hatobjekt hos mange konservative. I helgen lot han seg intervjue i New York Magazine. Der sa han at det var «hans plikt» å bli kvitt Johnson. Cummings har lekket flere detaljer fra de interne festene. Mange er skeptiske til Johnson, men enda flere i partiet hater Cummings. Så å la Cummings få rett, er det siste de vil. Ergo har flere tenkt at det er viktigere å redde Johnson.

Har vinden snudd?

På toppen av dette viser en meningsmåling fra det konservative nettstedet Conservative Home at et flertall av medlemmene nå mener at «partygate» er blåst ut av alle proporsjoner. Det kan tyde på at vinden har snudd.

Sent mandag kveld var det fortsatt ingen flere konservative parlamentarikere som hadde varslet at de ville fremme mistillit.

Forrige onsdag var kritikken fra Johnsons egne sterkere. Da sa blant annet tory-representanten David Davis følgende fra de grønne benkene: «For Guds skyld, gå av!».

Mandag var tidligere statsminister Theresa May den som var hardest mot Johnson:

– Sue Grays rapport viser at dere (i Downing Street) enten ikke har lest reglene dere selv hadde laget – eller dere har tenkt at reglene ikke gjelder dere. Hvilket av de to alternativene er riktig? spurte hun Johnson.

Han ble svar skyldig.