Nord-Korea med rekordmange missiltester. Analytikere spør seg hvorfor det skjer nå.

Vesten er opptatt av Ukraina-krisen og pandemien. Samtidig har Nord-Korea gjennomført rekordmange missiltester.

Det er ikke mulig å verifisere om bildene faktisk er tatt av et kamera montert på raketten, slik det nordkoreanske nyhetsbyrået hevder.

Mandag morgen bekreftet nordkoreanske myndigheter det nabolandene alt hadde sett. I helgen testet de en ny ballistisk mellomdistanserakett av typen Hwasong-12. Men rekkevidden skal være større enn på mange år, og gjør at raketten i verste fall kan nå Guam, som er amerikansk territorium, skriver BBC.

Dette beskrives som den mest omfattende missiltesten siden 2017.

Nordkoreanske myndigheter publiserte sjeldne bilder fra oppskytingen. Det skal være bilder som viser den koreanske halvøya fra rommet. Det er imidlertid ikke mulig å bekrefte ektheten og om de virkelig er fra et kamera på raketten.

Utskytingen skjer etter en måned med unormalt mange missiltester. Det er den syvende bare i januar. Ifølge The Korea Times har det ikke vært gjort så mange tester på en måned siden Kim Jong-un overtok makten i Nord-Korea i 2011.

Dette bekymrer USA.

På jernbanestasjonen i Seoul følger folk med på bilder som Nord-Korea har sendt ut. Det skal angivelig være den kraftigste rakettoppskytingen på fem år.

Frykter slutt på pause

– Det er ikke bare det de gjorde i går. Men det er det at det kommer etter et betydelig antall tester denne måneden, sa en ikke navngitt talsmann for amerikanske myndigheter til Reuters.

Sør-Korea og Japan oppdaget testskytingen søndag. De har anslått at raketten tilbakela rundt 800 kilometer og nådde en høyde på 2000 kilometer. Den landet utenfor Japan. Med full kraft kan missilet angivelig nå hele 4000 kilometer.

Forrige gang et Hwasong-12-missil ble testet skjedde før Nord-koreas diktator Kim Jong-un hadde samtaler med USAs daværende president Donald Trump.

Da erklærte Nord-Korea en pause i testing av kjernevåpen og de lengste interkontinentale missilene. Men alt året etter sa Kim at han ikke lenger var bundet av moratoriumet. Nå frykter både amerikanerne og sørkoreanerne at Nord-Korea for fullt vil gjenoppta testing av sine lengstrekkende raketter eller kjernevåpen.

Analytikere spør seg hvorfor Nord-Korea gjør dette akkurat nå:

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede da et hypersonisk missil ble testet tidligere i januar.

Hvorfor nå?

USA og mesteparten av Vesten er opptatt av krisen i Ukraina og koronapandemien.

Markus Garlauskas ved Atlantic Council sier til Reuters at Nord-Korea tjener på at verden er opptatt av andre kriser. Men han tror ikke at landet gjør dette kun for å få oppmerksomhet.

Rachel Minyoung Lee, som tidligere har jobbet for CIA, men som nå jobber for Stimson Center i Washington, tror at Nord-Korea vil prøve å «normalisere» at de har slike våpen.

– Nord-Korea har gang på gang sagt at de har rett til å utvikle og teste våpen akkurat som andre land, sier hun til Reuters.

Det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået oppgir at hensikten med testen var tekniske tester for å undersøke presisjonen til Hwasong-12. Analytikere utelukker ikke at det kan være en del av målet.

Noen peker også på at testaktiviteten også kan ha indremedisinske motiv, for å øke moralen i den hard prøvde nordkoreanske befolkningen før 80-årsjubileet til Kims far i februar og 110-årsmarkeringen til farfaren Kim Il-sung i april, skriver The New York Times.

Men at det kommer så mange utskytinger på kort tid, skaper stor bekymring. Frykten er at de skal være starten på ny ustabilitet. I 2017 skjedde det samme.

Frykter nye runde med økt spenning

Cheon Seong-whun var tidligere sjef for Korea Institute for National Unification. Han sier til the New York Times at han ser et kjent mønster med nordkoreanske prøveskytinger, nye runder med forhandlinger, sammenbrudd i forhandlinger og diplomatisk pause.

– Nå startet Nord-Korea på dette igjen og øker spenningen med missil-provokasjoner. Målet deres er å få USA og deres allierte til å akseptere deres kjernefysiske arsenal, sa sier Cheon til avisen.

Amerikanske myndigheter ser på missil-testene som enda en provokasjon for å prøve å få USA til å lette på sanksjonene mot regimet i Pyongyang, skriver nyhetsbyrået AP.

Biden-administrasjon ønsker å få i gang samtaler om atomprogrammet igjen.