Søndag kan Honduras få ny president. Men det er usikkert om Nasjonalpartiet uten videre vil gi fra seg makten.

Tidligere førstedame Xiomara Castro går for seier i presidentvalget i Honduras, der den avtroppende presidenten anklages for medvirkning til narkosmugling.

Presidentkandidat Xiomara Castro, fra partiet Libre, og hennes visepresidentkandidat Salvador Nasralla (t.h.) under et valgkampmøte i San Pedro Sula forrige helg.

NTB-AFP

Nå nettopp

Mange honduranere håper søndagens valg vil bære bud om endring i et land som tilsynelatende er gjennomsyret av organisert kriminalitet.

– Det viktige er at den neste presidenten skaper arbeidsplasser, sikrer utdanning og hjelper de fattige med å bedre sin situasjon. Forhåpentlig blir det ikke trøbbel, sier Wilson Garcia (37), som jobber som gateselger.

Flere meningsmålinger viser at venstreorienterte Castro ligger an til å vinne. Men det kan lett bli uro og protester hvis valget blir jevnt og det blir strid om resultatet.

Presidentkandidat og tidligere førstedame Xiomara Castro taler til sine tilhengere under valgkampmøtet i San Pedro Sula forrige helg.

Statskupp i 2009

Ordfører Nasry Asfura er regjeringspartiets kandidat i presidentvalget i Honduras. Partiet har i valgkampen beskrevet Castro som en kommunist som vil legalisere abort og homofile ekteskap – noe som er kontroversielt blant konservative kristne i landet.

Castro er gift med tidligere president Manuel Zelaya, som ble avsatt i et statskupp i 2009. Siden den gang har landet blitt styrt av det høyreorienterte Nasjonalpartiet.

Partiets kandidat i valget søndag er Nasry Asfura, ordfører i hovedstaden Tegucigalpa.

Meningsmålingene tyder på at han vil tape, men det er usikkert om Nasjonalpartiet i så fall vil gi fra seg makten uten videre.

– Hvis Castro vinner med liten margin, vil Nasjonalpartiet komme med anklager om valgfusk. Det kan bli farlig for stabiliteten i landet, sier analytiker Victor Meza, som leder organisasjonen Honduran Documentation Center.

Han tror imidlertid at også opposisjonen vil bestride resultatet hvis Castro skulle tape tross de gode målingene.

Presidentbror smuglet kokain

Honduras' avtroppende president Juan Orlando Hernandez er i USA anklaget for medvirkning til narkosmugling. Bildet ble tatt da Hernandez deltok på klimatoppmøtet i Glasgow i begynnelsen av november.

Sittende president Juan Orlando Hernandez, som nå gir seg, har styrt landet siden 2014.

I 2017 brøt det ut masseprotester da Hernandez ble gjenvalgt, til tross for at grunnloven egentlig utelukket denne muligheten.

I USA er Hernandez blitt anklaget for medvirkning til narkosmugling. Under en rettssak tidligere i år sa amerikanske statsadvokater at de var sikre på at Hernandez har hjulpet narkobaroner.

Presidenten avviste påstandene. Men noen måneder senere ble broren, Tony Hernandez, dømt til livsvarig fengsel for kokainsmugling i en domstol i New York.

I Honduras har nasjonalforsamlingen sørget for å senke straffene både for narkoforbrytelser og korrupsjon. En antikorrupsjonskomité – som gransket en rekke av forsamlingens medlemmer – er blitt oppløst.

Prøver å nå USA

Analytiker Victor Meza mener Honduras er en stat i forfall, «delvis overtatt av organisert kriminalitet».

Omfattende korrupsjon, kriminalitet og fattigdom bidrar til en situasjon der mange honduranere forlater landet i håp om å komme seg til USA.

Med ujevne mellomrom drar tusenvis av mennesker nordover i karavaner med kurs mot det forjettede land.

Amerikanske myndigheter har lenge forsøkt å bremse migrasjonsstrømmen. Nå håper Biden-regjeringen på et ryddig valg i Honduras som ikke utløser mer uro, ifølge Michael Shifter, leder for tankesmia Inter-American Dialogue.

Nye uroligheter kan føre til at enda flere vil forsøke å forlate et land der 59 prosent av befolkningen lever i fattigdom.