Britisk politimann dømt til livstid i fengsel for drapet på Sarah Everard

En 48 år gammel politimann er dømt til livstid i fengsel for å ha bortført, voldtatt og drept 33 år gamle Sarah Everard i London i mars.

Politimannen tilsto handlingene i juli. Drapet har skapt en debatt om kvinners sikkerhet i Storbritannia.

Dommeren kalte den dømte politimannens handlinger «groteske» og sa at saken var såpass alvorlig at det var nødvendig med en livstidsstraff.

– Misbruk av en politibetjents rolle som i dette tilfellet, for å bortføre, voldta og drepe et ensomt offer, er like alvorlig som et drap for å fremme en politisk, religiøs eller ideologisk sak, sa dommer Adrian Fulford.

Rettens konklusjon er at politimannen «pågrep» Everard på uriktig grunnlag, under påskudd av at hun hadde brutt portforbudet. Deretter voldtok han henne og kvalte henne med et belte.

Fulford mener Everard ble et «totalt uskyldig offer for en grotesk serie av omstendigheter som kulminerte i hennes død».

Han beskrev henne som en intelligent, resurssterk, talentfull og godt likt ung kvinne, med mange år igjen å leve.

Politimannen tilsto handlingene i juli. Livstidsstraffer av denne typen er svært uvanlige i Storbritannia.

Saken har vakt stor avsky og oppmerksomhet i Storbritannia og skapt en større debatt om kvinners trygghet i landet. Regjeringen satte senere i gang flere tiltak for å bedre sikkerheten.

Var på vei hjem

Sarah Everard ble meldt savnet 3. mars. Hun var da på vei hjem til fots etter å ha besøkt en venn i en leilighet sør i London. Rundt 1,5 kilometer hjemmefra møtte hun politimannen i en leiebil. Han skal ha hevdet at hun hadde brutt koronareglene. Politimannen brukte tjenestehåndjern til å pågripe henne og lure henne inn i bilen. Det viser opptak fra overvåkningskameraer.

10. mars ble politimannen pågrepet. Han ble siktet for kidnapping og drap på Everard, som ble funnet drept dagen etter. Liket ble funnet nordvest for Dover. Politimannen skal ha satt fyr på liket i forsøket på å skjule sporene etter seg, ifølge The Guardian.

Fra minneseremonien i forbindelse med Sarah Everards død 13. mars 2021.

Hertuginne Kate deltok på minnemarkering

I dagene etter at drapet ble kjent tok en rekke mennesker til gatene, for å vise sin støtte til Everard. Under parolen «Reclaim the streets» ønsket de å rette søkelys på vold mot kvinner i Storbritannia. Flere kvinner delte også sine egne erfaringer i sosiale medier om erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på kveldstid.

Under en minnemarkering i Clapham-området, i nærheten av området hvor Everard sist ble sett, deltok også hertuginne Kate, prins Williams kone.

Samtidig ble minnemarkeringen kritisert av politiet for å være i strid med koronareglene.