Får meldinger om at soldater Norge har trent opp, oppsøkes og henrettes av Taliban

Norsktrente afghanske soldater trygler om hjelp.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskriver at nettverkene meldingene kommer gjennom, er stort.

20. aug. 2021 19:20 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Vi får de samme ubekreftede meldingene som andre får. Om at enkelte ledere i de afghanske sikkerhetsstyrkene blir oppsøkt og henrettet. Men vi får ikke bekreftet meldingene, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten.

– Samtidig får vi meldinger som sier at soldater har lagt ned våpnene, dratt hjem, og at det er fredelig rundt dem, sier den norske forsvarssjefen.

Norske spesialsoldater har gjennom 13 år jobbet tett sammen med det afghanske spesialpolitiet, også kjent som CRU 222.

Flere titusener igjen

Kort tid før Taliban rullet inn i Kabul, rømte tusenvis av soldater fra de afghanske sikkerhetsstyrkene.

De kjørte i full fart gjennom ørkenen vestover og kom seg inn i Iran, eller de fløy nordover til Usbekistan.

Men svært mange ble også igjen. Flere titusener, ifølge The New York Times.

Og informasjonen de videreformidler, står i sterk kontrast til det Taliban har sagt offentlig etter at Kabul falt.

Går fra dør til dør

Tirsdag holdt Taliban pressekonferanse i Kabul.

Der sa talsmann Zabiullah Mujahid gjentatte ganger at «alt er tilgitt».

Taliban har ingen planer om å straffe afghanere som hjalp amerikanerne og andre vestlige styrker under den 20 år lange krigen, hevdet han.

En afghansk spesialsoldat avbildet i 2012. Nå trygler norsktrente afghanske soldater om hjelp etter at Taliban tok makten i landet.

Men ifølge et konfidensielt FN-dokument som ble kjent fredag, går Taliban nå fra dør til dør og oppsøker folk som har jobbet for USAs og Natos militære styrker.

Ifølge rapporten har Taliban en prioriteringsliste over personer de vil anholde. Det melder Danmarks Radio.

Trygler om hjelp

Fredag meldte NTB om at 13 afghanere som har jobbet for den norske styrken i Afghanistan, trygler norske myndigheter om hjelp i en e-post:

– Vi er alle i fare. La vår stemme bli hørt, skriver de og viser til at Taliban nå leter etter folk som har samarbeidet med den internasjonale Isaf-styrken.

Afghanske spesialstyrker avbildet under Nato-sjef Jens Stoltenbergs Afghanistan-besøk i 2014.

– Vi har sendt mange e-poster til norske departementer, men dessverre svarer de ikke. Vi gjemmer oss hjemme og kan ikke gå ut, skriver de i e-posten, der kopi av både identitetskort og arbeidskontrakt til en av dem er vedlagt.

Hverken Utenriks- eller Forsvarsdepartementet kunne fredag bekrefte at de har mottatt slike e-poster.

– En følelse av uhygge

Kristoffersen beskriver at nettverket disse meldingene kommer gjennom, er stort. Gjennom meldingstjenestene Messenger og Whatsapp og andre sosiale medier har norske veteraner fra Afghanistan kontakt med soldater de har trent opp i Afghanistan, og tolker.

– Det er kjent at Taliban tidligere har sagt noe og gjort noe annet. Hvilken tiltro har du til budskapet bevegelsen kommer med nå?

– Det gjenstår å se. Helt personlig opplever jeg en følelse av uhygge når jeg ser smilende Taliban-ledere som sier at de vil behandle folk godt og respektere menneskerettigheter. Fordi det gjenstår å se om de gjør det de sier, sier Kristoffersen.

– Men jeg håper inderlig at Taliban holder det de lover. Vi vet ikke om det rapportene forteller om, skyldes folk som lokalt gjør ting på egen hånd, eller hva som ligger bak.

Gjemmer seg i fjellene

– Det er ingen vei ut, skrev Farid, en afghansk soldat, i en tekstmelding til en tidligere amerikansk kollega. Meldingen er gjengitt i The New York Times.

Soldaten skriver at han oppholder seg i fjellene i den østlige delen av Afghanistan. Nå ber han om å bli reddet.

I 2012 overtok norske spesialsoldater opplæringen av den afghanske spesialstyrken Crisis Response Unit (CRU).

En tolk forteller om en mann som ble skutt rett foran øynene hans. Årsaken skal ha vært at han var mistenkt for å jobbe med de utenlandske styrkene.

Torsdag rapporterte den tyske kringkasteren Deutsche Welle at en slektning til en av deres journalister var drept.

Andre slektninger klarte å rømme i siste øyeblikk og er nå på flukt.

Flere er utsatt

Samtidig er det også mange sivile i Afghanistan som frykter for sine liv.

I en rapport Amnesty Interational publiserte på torsdag, beskrives hvordan flere medlemmer av Hazara-minoriteten ble brutalt torturert og drept av Taliban i juli.

Flere skal ha rømt til fjellene etter at det kom meldinger om at Taliban rykket nærmere.

– Disse målrettede drapene er bevis på at etniske og religiøse minoriteter fortsatt er utsatt for særlig risiko under Taliban, uttalte generalsekretær Agnès Callamard ifølge BBC.