Kina «vil ikke sitte stille» dersom Nancy Pelosi reiser til Taiwan

Mandag kom Kina med nye ny advarsler til USA om Nancy Pelosis mulige Taiwan-besøk.

Det spekuleres at i om Nancy Pelosi skal til Taiwan. Det liker Kina dårlig. AP Photo / J. Scott Applewhite / NTB

19 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Vil bli utvidet.

Pelosi, som en mektig kongresspolitiker i USA, er for tiden på en rundreise i Asia. Flere medier har meldt at hun planlegger å besøke Taiwan, noe Kina i flere omganger har advart kraftig mot. USA har ikke sagt noe om at hun vil reise til Taiwan.

Det kinesiske utenriksdepartementet sier mandag at militæret «ikke vil sitte stille» dersom Pelosi besøker Taiwan, ifølge Reuters.

Hvis Pelosi velger å besøke Taiwan, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997. Som demokrat og speaker i Representantenes hus anses hun av Kina som en stedfortreder for Biden.

Et slikt besøk vil falle i dårlig jord hos kineserne. De anser den selvstyrte øya som kinesisk territorium og utelukker ikke vold for å oppnå gjenforening. Ifølge Kina har Taiwan ingen rett til å ha egne utenriksrelasjoner.

Lørdag morgen holdt Kina en militærøvelse utenfor sin egen kyst, tvers overfor Taiwan. Øvelsen skjedde etter meldinger om at Pelosi planlegger et besøk til øya.

Kinesisk militære skal ha gjennomført skyteøvelser med ammunisjon nær øyfylke Pingtan i Fujian-provinsen. Det opplyser det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Skip skal ha blitt bedt om å holde seg unna området. Men omfanget av øvelsen er fortsatt uklart.

Under et toppmøte mellom de to landenes president torsdag, advarte Xi Jinping Joe Biden mot å «leke med ilden» på Taiwan.

På Pelosis første stopp under Asia-rundturen, i Singapore, mandag manet statsminister Lee Hsien Loong til stabilitet mellom USA og Kina for å sikre «fred og sikkerhet» i Asia.