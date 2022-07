Greske myndigheter ble bedt om å redde 50 migranter strandet på elven Evros. Tirsdag var de tilbake i Tyrkia.

Pushbacks er et engelsk ord for handlinger eller tiltak som gjør at flyktninger og andre migranter tvinges tilbake over en grense.

I motsetning til deportasjoner er pushbacks ulovlige.

De skjer vanligvis i grenseområder og innebærer at migranter blir fjernet fra territoriet, uten at de har fått mulighet til å søke asyl.

Pushbacks bryter med forbudet mot kollektive utvisninger, fastsatt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og EUs pakt om grunnleggende rettigheter.

De bryter også med retten til å søke asyl. EUs lovgivning sier at medlemsstatene må registrere og vurdere enhver asylsøknad de mottar.

Praksisen er ikke unik for Hellas. I februar advarte FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, om økt vold og menneskerettighetsbrudd ved Europas grenser.

Han viste spesielt til Hellas og det han beskrev som «konsekvente vitnesbyrd om mennesker som blir avkledd og brutalt presset tilbake under tøffe værforhold».

Kilder: European Center for Constitutional and Human Rights, Border Violence Monitoring Network og Refugee Support Aegean.