Hun er gift med en høyesterettsdommer og ga alt for Trump. Omfanget var større enn man visste.

Ginni Thomas aksepterte ikke at Donald Trump hadde tapt valget. Hun gikk langt for å få politikere og jurister til å slåss for å få det omgjort, viser nye avsløringer.

Virginia «Ginni» Thomas, kona til høyesterettsdommer Clarence Thomas, har kjempet mot Trumps valgnederlag. Her var Thomas på en seremoni på plenen til Det hvite hus i oktober 2020.

Da Donald Trump tapte presidentvalget, fikk Virginia «Ginni» Thomas det hektisk. Joe Bidens seier i 2020 var «det største ranet i historien», mente hun.

Hun ville ikke la det skje. Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Thomas ba Trumps tidligere stabssjef, Mark Meadows, om å ikke godta nederlaget. Hun oppfordret også republikanske politikere i delstaten Arizona om direkte å utnevne valgdelegater – i stedet for å bruke dem som var blitt stemt frem, meldte AP.