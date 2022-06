Verden Krigen i Ukraina Her finansieres krigen. Én tatovering av gangen.

KYIV (Aftenposten): Ukrainere samler inn penger til kampen mot Putins hær. Gamle synder gjør at det stilles spørsmål ved hva de innsamlede pengene egentlig går til.

21 minutter siden

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, var det ikke første gang Nina Soloviova (25) hørte eksplosjoner rundt hjemmet sitt. I 2014 bodde hun i Donetsk i Øst-Ukraina, hvor hun er født og oppvokst. Da russisk-støttede separatister tok kontroll over byen, flyktet hun med familien til hovedstaden. Og da krigen kom til hennes nye hjemsted Kyiv i februar, bestemte hun seg raskt:

Denne gangen ville hun ikke flykte. I stedet meldte 25-åringen seg som frivillig for å samle bistand fra utlandet. Når presset og frykten for krigen ble for stort, låste hun seg inn på soverommet sitt. Der tok hun frem tatoveringsmaskinen hun jobbet med til daglig i fredeligere tider. På høyre underarm tegnet hun i timevis for å holde ferdighetene ved like.

Så fikk hun tilbud om å bruke tatoveringsmaskinen til å kjempe mot den russiske hær.