Russisk forslag: Bytte amerikansk basketstjerne mot «dødens kjøpmann»

Basketspilleren Brittney Griner kan bli del av en oppsiktsvekkende fangeutveksling.

Brittney Griner på vei inn i rettslokalet i byen Khimki utenfor Moskva fredag.

23 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Ti år i russisk fengsel kan være verste mulige utfall for Brittney Griner. Hun er en av verdens beste basketballspillere.

Griner har vært gjennom en rekke fengslingsmøter etter at hun 17. februar ble arrestert på en flyplass utenfor Moskva. Hun var i landet for å spille basket, men er anklaget for å ha fraktet cannabisolje i bagasjen.

Fredag startet rettssaken, skriver CNN. Griner var iført håndjern og en Jimi Hendrix-trøye.

På sidelinjen fulgte ansatte ved den amerikanske ambassaden saken. USA mener 31-åringen bør løslates og jobber aktivt med å få henne hjem.

Nå skal Russland ha kommet med forslag om et fangebytte.

Les også Stjernen skulle bare spille basket. Nå kan hun ha blitt brikke i et storpolitisk spill.

Legger «dødens kjøpmann» i potten

Ifølge The New York Times ber russerne om at «dødens kjøpmann» legges i potten.

55 år gamle Viktor But ble dømt for våpensalg i 2011. Russeren soner en 25 år lang dom. Han ble dømt blant annet for å tilby luftvernmissiler til agenter som lot som de var medlemmer av Farc-geriljaen i Colombia.

Viktor But i 2010, da han ble tatt til en rettssal i Bangkok i Thailand. Han ble senere utlevert til USA.

Nå skal Kreml forsøke å få til en avtale der Griner kan byttes mot But, ifølge The New York Times. Det russiske nyhetsbyrået Tass har tidligere sitert anonyme kilder på det samme.

USAs president Joe Biden er under stort press for å få til en avtale, men den store forskjellen på de to fangene skaper hodebry.

– Det er blitt tydelig kommunisert til amerikanerne at det er Viktor But som gjelder, hvis de forventer noen nye fangeutveksling, sa Buts advokat Steve Zizzou, ifølge The New York Times.

Slik er amerikanerne vant til å se Brittney Griner: på basketballbanen.

Ved godt mot

Så langt skal amerikanske myndigheter ikke ha villet diskutere noen slik avtale.

Torsdag kveld sa Griners kone, Cherelle Griner, til CNN at hun opplever at amerikanske myndigheter ikke har gjort nok for å få Brittney Griner hjem.

– Jeg må legge press på folk for sørge for at de gjør det de sier de skal gjøre, sa hun til CNN.

Selv skal Brittney Griner ha fortalt USAs diplomater i Moskva at hun holder motet oppe. De sier at hun er i så god form som det er mulig å være.

Fredag sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, at pågripelsen av Griner ikke var politisk motivert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Griner var i Russland for å spille for laget UMMC Jekaterinburg. Det har vært vanlig for kvinnelige basketspillere i USA å spille i den russiske ligaen når det er pause i den amerikanske.