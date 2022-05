Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 11. mai.

NTB

11. mai 2022 06:29 Sist oppdatert nå nettopp

USA med 40 milliarder dollar i ny bistandspakke til Ukraina

Representantenes hus godkjente tirsdag en bistandspakke på 40 milliarder dollar til Ukraina. Pakken godkjennes trolig i Senatet senest neste uke. Amerikansk etterretning har advart om at Russland forbereder seg på at krigføringen i Ukraina skal bli langvarig.

Pakken med penger til forsvar, humanitære behov og økonomisk hjelp ble vedtatt med 368 stemmer mot 57 i Representantenes hus. Alle nei-stemmene kom fra republikanske representanter.

Ukrainske styrker har fått mer kontroll i Kharkiv-regionen

Ukrainske styrker har tatt tilbake kontrollen over flere landsbyer i Kharkiv-regionen, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– Styrkene våre har gitt oss gode nyheter fra Kharkiv-regionen. Okkupantene blir gradvis presset bort fra Kharkiv, sa Zelenskyj i en tale tirsdag, ifølge The Guardian.

Tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skrev i sin oppdatering søndag at den ukrainske motoffensiven i Kharkiv-regionen var så vellykket at russiske styrker trolig ble presset tilbake mot grensen.

61 prosent svensker ønsker å bli medlem av Nato

Stadig flere svensker ønsker at landet skal bli med i Nato, viser en måling utført for Aftonbladet. 61 prosent sier nå ja. Det er den tredje uken på rad der det er flertall på målinger for medlemskap i forsvarsalliansen, skriver nyhetsbyrået TT.

De 61 prosentene i målingen Demoskop har gjort for Aftonbladet, er 4 prosentpoeng flere enn forrige måling 20. april. 20 prosent mener at Sverige ikke bør gå inn i Nato, mens 19 prosent sier de ikke har gjort seg opp noen mening.

Den russiske invasjonen av Ukraina har pustet liv i Nato-debatten i både Sverige og Finland. Også den finske befolkningen støtter Nato-medlemskap, ifølge en fersk måling fra kringkasteren Yle.