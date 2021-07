Cuba og USA i ordkrig etter demonstrasjoner

Cubas president Miguel Díaz-Canel anklager amerikanere for å bruke sosiale medier for å nøre opp under protester på Cuba. USA støtter demonstrasjonene.

Cubas president Miguel Díaz-Canel ble omringet av tilhengere da han viste seg offentlig søndag etter omfattende demonstrasjoner over hele landet. Foto: Ramon Espinosa, AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

I helgen har det vært det vært demonstrasjoner i flere cubanske byer, blant de største demonstrasjonene på Cuba på nesten 30 år, utløst av blant annet høye priser og matmangel.

Demonstranter samlet seg ved Maximo Gomez-monumentet i hovedstaden Havanna søndag 11. juli. Foto: Eliana Aponte, AP / NTB

– Vi har sett hvordan denne kampanjen mot Cuba har vokst i sosiale medier de siste ukene. Dette er måten det blir gjort på: Prøve å skape uoverensstemmelse og misnøye ved å manipulere emosjoner og følelser, sa president Miguel Díaz-Canel mandag.

I en uttalelse mandag sa USAs president Joe Biden at de står side om side med det cubanske folk som vil ha frihet og lindring fra pandemiens tragiske følger.

– Og frihet fra tiår med undertrykkelse og økonomisk lidelse som de har blitt satt under av Cubas autoritære regime, sa Biden.

I Miami i USA viste eksilcubanere sin støtte til demonstrasjonene søndag. Foto: Marta Lavandier, AP / NTB

Koronafrustrasjon

Cuba har sett en økning i antall koronatilfeller samtidig som de er inne i den verste økonomiske krisen på flere tiår som følge av sanksjoner innført av tidligere president Donald Trump.

Lange matkøer og kritisk mangel på medisiner siden starten på pandemien har ført til økende sinne blant vanlige cubanere den siste tiden.

Flere tusen cubanere deltok i de landsdekkende demonstrasjonene mot regjeringen søndag. Minst 100 demonstranter, aktivister og uavhengige journalister ble pågrepet.

Noen av demonstrantene krevde også en slutt på kommunismen og ropte «frihet».

Store politistyrker

Díaz-Canel har anklaget USA for å kvele landet økonomisk for å oppildne til sosial uro. Det er feilslått å skylde på USA, har utenriksminister Antony Blinken svart.

– Det cubanske regimet gjør en grov feil hvis de tolker det som skjer i en rekke landsbyer og byer landet over som et resultat av noe USA har gjort, sier han i en uttalelse.

Mandag var det rolig i Havanna. Politiet var likevel mannsterkt til stede, blant annet ved parlamentsbygningen, der mer enn tusen samlet seg dagen før. Det var også regelmessige brudd i mobilnettet, den eneste måten mange cubanere kan koble seg til internett på.

Støtte fra Venezuela

Venezuelas president Nicolás Maduro uttrykker sin fulle støtte til regjeringen på Cuba etter de uvanlige protestene i den kommunistiske øystaten.

– All støtte til president Miguel Díaz-Canel, all støtte til folket på Cuba, til den revolusjonære regjeringen på Cuba, uttalte Maduro, som er en trofast alliert med den cubanske ledelsen, i et TV-sendt møte med andre politikere.

– Herfra, fra Venezuela, vi er brødre i gode og dårlige tider, og Cuba vil komme videre, sa Maduro.