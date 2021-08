Forbud mot å si opp leieboere under korona utløp i helgen. Nå kan mange amerikanere kastes ut fra hjemmene sine

Nesten 1 av 5 amerikanere sliter med å betale husleie. Herberger forbereder seg på en økning i antall hjemløse.

En amerikansk kvinne protesterer mot at det nå blir lovlig å kaste ut dem som ikke kan betale husleie som følge av dårligere råd under pandemien.

Lørdag var det slutt for loven som sikret mange amerikanere med lav inntekt tak over hodet. Under koronapandemien har det nemlig vært forbudt for utleiere å kaste ut de aller fleste leieboere som ikke kunne betale.

Loven beskyttet både de som bor i statlige og private boliger, så lenge de kunne bevise at de hadde mistet inntekt under pandemien, forsøkte å få hjelp og prøvd å betale så mye husleie som mulig. Målet var å holde folk hjemme og unna folkemengder. Den ubetalte leien ble imidlertid ikke slettet, men utsatt. Det skriver The New York Times.

En nylig undersøkelse fra Census Bureau, en gren i Handelsdepartementet i USA, viser at 3,6 millioner amerikanere synes det er nokså sannsynlig eller veldig sannsynlig at de vil bli kastet ut i løpet av de neste to månedene. Herberger for hjemløse har begynt å øke sengekapasiteten.

Utbetaling av støtte går tregt

Loven gjaldt i nesten et år fra den ble iverksatt av USAs smittevernbyrå (CDC) i september. Den ble fornyet flere ganger, men Det hvite hus sa i forrige uke at kun Kongressen hadde mulighet til å fornye den igjen. Dette har de ikke kommet til enighet om å gjøre. Det skriver The Wall Street Journal.

Kongressen har budsjettert totalt 415 milliarder kroner for å bistå de som ikke klarer å betale leie. Ved utgangen av juni hadde kun 27 milliarder kroner av disse blitt delt ut av lokale myndigheter. Det viser tall fra det amerikanske finansdepartementet.

Ifølge New York Times har vanskelige dokumentasjonskrav stått i veien for mange. Nå skal tempoet på utbetalingene ha begynt å øke. Det er imidlertid langt fra alle som får hele gjelden sin betalt av denne støtten. Kanskje dekker den kun 60 prosent. Hvis man ikke kan betale resten selv, må man flytte ut.

Rammer minoriteter i sørstatene ekstra hardt

Noen byer og stater har egne lovforbud mot utkastelse som vil vare lenger enn den føderale. Det gjelder blant andre New York og California.

Leieboere i sørstatene har derimot større problemer, skriver Wall Street Journal. I statene Mississippi, Sør-Carolina og Georgia har leieboere større sannsynlighet for å ha husleiegjeld enn i resten av landet.

Utsiktene til en økning i utkastelser i sør kommer samtidig som leieprisene stiger mer enn landsgjennomsnittet. Det gjør muligheten til å finne rimelige boliger enda vanskeligere.

Nasjonalt bor omtrent 16 prosent av voksne leieboere i husholdninger som er forsinket med leiebetalinger, viser den amerikanske folketellingsundersøkelsen. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2017 – forrige gang undersøkelsen spurte om manglende betaling av husleie.

Minoriteter har størst sannsynlighet for utkastelse

Ifølge en studie fra universitetet Harvards senter for boligstudier har svarte og latinamerikanere dobbelt så stor sannsynlighet som hvite for å bli kastet ut av boligene sine.

– Pandemien og den påfølgene lavkonjunkturen har forverret eksisterende forskjeller. For fargede som allerede slet med økende leiekostnader, ga pandemien et katestrofalt økonomisk slag i trynet, skriver forskeren Sofia Wedeen i et blogginnlegg på Harvards hjemmesider.