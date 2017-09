Madsens anke avvist i ubåtdrapssaken

– Det er helt bestemte grunner til å anta at dersom han ble løslatt, vil det vanskeliggjøre den videre etterforskningen, heter det i begrunnelsen for at anken ble avvist.

Tirsdag ble varetektsfengslingen av Madsen forlenget med fire uker til 3. oktober, en avgjørelse som han anket.

Den 30 år gamle svenske journalisten ble borte etter å ha intervjuet Madsen om bord i hans hjemmelagde ubåt 10. august. Halvannen uke senere ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet.

Madsen gjentok tirsdag at hun døde da hun fikk en tung ståldør i hodet, og at han i panikk kastet liket over bord. Han sier også at kroppen var hel da han hev den ut i sjøen, men påtalemyndigheten mener han drepte og lemlestet henne.

I anken hevdet Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, at det ikke er noen grunn til å tro at han er skyldig i overlagt drap og hevdet at politiet ikke har fremlagt tilstrekkelig bevis for den påståtte lemlestelsen.

Det vil bli foretatt en judisiell observasjon av Peter Madsen.