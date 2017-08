Sør-Asia er rammet av en av de verste flommene på 15 år

Tenk deg et område på størrelse med over halve Europa. Så store områder i Sør-Asia er nå rammet av det kraftigste regnværet på minst 15 år.

40 millioner mennesker er ifølge The Guardian drevet på flukt fra hjemmene sine i India, Nepal og Bangladesh. Det er over tre ganger så mange som dem som er rammet etter orkanen Harveys herjinger i Texas.

Anupam Nath / TT / NTB scanpix

Ifølge Global News er 13 millioner mennesker berørt av flommen i Texas. Et 30-talls mennesker er så langt døde.

Minst 1200 har omkommet i flommene og jordskredene i Sør-Asia den siste tiden.

– Ingen forvarsel

Det kraftige og plutselige monsunregnet gjorde at folk måtte rømme hjemmene sine med bare det de kunne bære med seg.

Røde Kors-arbeider Hanna Butler sier til The Independent at eldre folk hun har snakket med må tilbake til slutten av 80-tallet for å finne en lignende flom. Yngre mennesker sier de aldri har opplevd lignende.

Anupam Nath / TT / NTB scanpix

– Det var ingen forvarsel, det begynte bare å hølje ned en kveld, sier Butler til avisen.

Hun sier folk er i overlevelsesmodus og kun tenker på morgendagen. Opprydningsarbeidet vil ta lang tid.

Asiatiske Røde Kors postet følgende tweet som viser omfanget av uværet.

Ifølge The Guardian har 18.000 skoler i regionen måttet stenge på grunn av uværet.

I Mumbai står tusenvis av gamle bygninger i fare for å kollapse som følge av regnværet. Torsdag morgen raste en bygning sammen i Mumbai.

Aftab Alam Siddiqui / TT / NTB scanpix

Uværet har drevet folk ut av hjemmene sine og til improviserte leire. Ifølge Global News er FN bekymret for at barn og kvinner nå er mer utsatt for seksuell trakassering, vold og overgrep.