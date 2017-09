Isbre kollapset i Sveits etter at flere hundre ble evakuert

Den vesle landsbyen ligger om lag 100 kilometer sør for hovedstaden Bern.

Geologer har de siste ukene målt sterkere bevegelser i breen. På det meste har tilbakesmeltingen vært 130 centimeter på én dag, ifølge rapporter fra det lokale politiet lørdag.

Sent lørdag fastslo myndighetene at isbreen kunne bryte sammen, og 220 mennesker ble evakuert fra sine hjem.

Frykten var at isbreen kunne utløse et skred som kunne nå landsbyen om den kollapset. Området like under isbreen og turstier i regionen ble også stengt.

Men ingen skade skjedde da en stor del av isbreen brøt sammen. Turstiene nedenfor det som er igjen av breen, er likevel fortsatt stengt.