Australia har langt færre smittede enn Norge. Likevel frykter de at spredningen kan komme ut av kontroll.

Bare ni prosent av befolkningen i New South Wales er fullvaksinert. Nå frykter myndighetene at spredningen av delta-varianten kan komme ut av kontroll.

Nedstengningen av New South Wales blir videreført til 17. juli. Den populære stranden Bondi Beach forblir folketom i minst én uke til. Foto: AP/Jill Gralow

11. juli 2021 23:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Ikke forlat huset ditt med mindre du absolutt må.

Det var budskapet fra delstatsministeren i New South Wales, Gladys Berejiklian, under en pressekonferanse fredag.

Den dagen ble det registrert 44 nye smittetilfeller i Sydney. Lørdag var tallet 50. Søndag ble det registrert 77 nye tilfeller. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet.

Berejiklian møtte pressen på nytt søndag morgen. Da slo hun fast at det mest sannsynlig ville registreres minst 100 nye tilfeller det neste døgnet. Sydney er inne i sin tredje uke med nedstenging og svært strenge restriksjoner. Likevel fortsetter smitten å øke. Totalt er det registrert 487 smittetilfeller i Sydney siden midten av juni.

Det høres kanskje ikke så ille ut. Men i australsk målestokk gir tallene grunn til bekymring.

Smittetallet i Sydney er svært lavt, sammenlignet med de fleste andre storbyer i verden. Så langt har Australia klart å unngå utbredt smitte i befolkningen. Selv med 25, 8 millioner innbyggere er det kun registrert 31.103 smittetilfeller siden pandemien brøt ut.

Til sammenligning er totalt 132.795 personer registrert smittet i Norge.

Delta dominerer

Det pågående utbruddet er landets største i 2021. Ved utgangen av juni utgjorde den svært smittsomme delta-varianten nesten 90 prosent av de nye tilfellene.

Søndag bekreftet delstaten det første koronarelaterte dødsfallet på 10 måneder. Siden pandemien brøt ut, har New South Wales totalt 57 registrerte koronarelaterte dødsfall.

Spredning av delta-varianten og lav andel fullvaksinerte gjør at myndighetene nå frykter å miste kontrollen.

Lav andel vaksinerte skaper bekymring

Bare ni prosent av de 7,3 millioner innbyggerne i New South Wales er vaksinert. Nå står delstaten ifølge Berejiklian overfor «den største trusselen siden pandemien brøt ut».

– Det vi trenger er at alle følger de gjeldende reglene. Delta-varianten er mer smittsom enn noe annet vi har sett, sa Berejiklian.

Hun påpekte også at den lave andelen fullvaksinerte betyr at man kan oppleve tusenvis av innleggelser og dødsfall hvis viruset får lov å spre seg i samfunnet.

Nå får delstaten hjelp. Torsdag kunngjorde statsminister Scott Morrison at han ville sende 300.000 flere vaksiner til Sydney for å ta tak i den «svært alvorlige situasjonen».

Delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, sier Sydney står overfor den største trusselen siden pandemien brøt ut. Foto: AP/Dean Lewins

Fakta Australias vaksineavtaler Pfizer/Biontech - 40 millioner doser (20 millioner levert i 2021)

Astra Zeneca - 58,3 millioner doser (50 millioner produseres i Australia)

Moderna - 25 millioner doser (10 millioner leveres sent i 2021)

Novavax - 50 millioner doser (hvis den blir godkjent) Tall fra det australske Helsedirektoratet. Vis mer

Delta truer normaliteten

Australia er blant landene som har klart seg best gjennom i pandemien. Restauranter og nattklubber har holdt åpent. Festivaler og idretten har gått som tilnærmet normalt. I april i år var det nesten 80.000 tilskuere på en cricketkamp.

Nå fryktes det at spredning av delta-varianten vil bety slutten på denne normalsituasjonen. En frykt som har ført til forsterket kritikk av myndighetene for treghet i utrullingen av vaksiner, ifølge BBC.

Australia startet sitt vaksineprogram i februar. Kritikerne mener den trege utrullingen er konsekvensen av at gjennomgående lave smittetall har gjort landet for avslappet i vaksinasjonsarbeidet.

Treghet og usikkerhet

I august 2020 bestilte Australia 54 millioner doser fra Astra Zeneca, hvor mesteparten skulle produseres i Australia. De bestilte kun 20 millioner doser fra Pfizer.

I april 2021 kom myndighetene med en anbefaling om at personer under 50 burde få Pfizer-vaksinen, etter flere tilfeller av blodpropp hos yngre AstraZeneca-vaksinerte.

Australia doblet deretter bestillingen av Pfizer-vaksiner. Disse vil ikke bli levert før sent i 2021. I mai bestilte de 25 millioner doser fra Moderna. 10 millioner av disse ventes levert mot slutten av året. I mellomtiden vil stadig færre australiere ta vaksinen fra Astra Zeneca.

Siden midten av juni anbefales den kun for personer over 60. Dette som resultat av at helsemyndighetene på nytt endret anbefalingene sine, etter funn av alvorlige bivirkninger hos AstraZeneca-vaksinerte i aldersgruppen 50–59.

Det betyr at en enda større del av befolkningen blir anbefalt å ta Pfizer-vaksinen. En vaksine det for øyeblikket er begrenset tilgang til. Situasjonen blir ikke bedre av at stadig flere som skal vaksineres med Astra Zeneca avlyser sine vaksinasjonsavtaler.

Dette problemet vektla også de lokale myndighetene da de la frem de nye retningslinjene under pressekonferansen fredag.

Fakta Nye restriksjoner i New South Wales Nedstengingen forlenges til og med 17. juli.

Antall personer som kan trene sammen utendørs reduserer fra 10 til 2.

Du kan kun trene innenfor 10 kilometer fra der du bor.

Man kan kun gå på butikken for å handle nødvendige varer.

Antall personer som kan delta i en begravelse reduseres til 10. Allerede rådende forbud mot ikke-essensielle aktiviteter vil håndheves strengere. Kommende uke vil det også komme nye føringer for bruk av munnbind. Vis mer

Ridende politi patruljerer Bondi Beach i Sydney, her under nedstengingens første uke. Nå har delstaten sendt flere politifolk ut i gatene. Foto: AP/Joel Carrett

Strengere håndheving

– Vi har ikke luksusen det er å kunne vurdere å leve med viruset, sa Berejiklian under fredagens pressekonferanse.

Hun la videre til at folk må bidra til å senke smittetallene om titusenvis av dødsfall skal unngås, ifølge NTB.

Det er blitt satt inn mer politi i delstaten. Områder sørøst i Sydney vektlegges spesielt. I det første døgnet med økt polititilstedeværelse i gatene ble det registrert 167 smittevern-overtredelser, opplyser The Guardian.

Bare sørøst i Sydney ble det skrevet ut 67 bøter, fra fredag til lørdag.