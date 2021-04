Han var narkoman, tyv og politisk aktiv. Valentin vet hvilken av de tre som er farligst.

KHABAROVSK (Moskva): Aleksej Navalnyj svever trolig mellom liv og død etter fengselsopphold. Det forundrer ikke en fengselsveteran.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

21. apr. 2021

Foto: Skjeggestad, Helene Da Valentin var 10 år, ble faren drept foran øynene hans. Han har deretter levd et liv i misbruk. Valentin satt til sammen 21 år i fengsel. Nå er han rusfri, men er i større fare enn noen gang. Han er nemlig blitt politisk aktiv.

Det brune trehuset blir voktet av en enorm svart og hvit hund. Men det truende oppsynet lyver. Hunden er snill som et lam. Slik sett passer den til huset i Lokomotivgaten i den russiske byen Khabarovsk helt øst i Russland. Her står fordommer for fall.

For huset der vinduer er knust og teipet igjen, er varmt. Seksåringen som bor der, hilser høfligere enn et hvilket som helst norsk barn. Kona i huset er karatemester. Og mannen? Han er en eksnarkoman med langt rulleblad. Men nå bruker Valentin Kvasjnikov (42) mesteparten av dagen på politikk.