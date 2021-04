Mens overflater og hender sprites, fortsetter smitten å spre seg, selv med meterregelen.

En søppelbøtte på et karantenehotell var lenge hovedmistenkt i et smittemysterium på New Zealand.

Kunne søppelbøtten på Pullman Hotel i Auckland være kilden til koronasmitten? Foto: Peter Meecham, New Zealand Herald/AP/NTB

12. apr. 2021 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

De to gjestene hadde ikke på noe tidspunkt under oppholdet vært i samme rom. Så det måtte jo være søppelbøtten de begge hadde tatt på med 20 timers mellomrom som gjorde at den ene smittet den andre. Eller?

Joshua Freeman, som er leder for smitteforebygging i Canterbury-distriktet i New Zealand, stusset. Dette var i januar i år. Så langt i pandemien hadde man ikke kunnet spore et eneste tilfelle knyttet til smitte fra en overflate.