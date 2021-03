Colorado-mann kjøpte våpen seks dager før massakren. Beskrives av slekt og kjente som paranoid.

Massakren i Colorado utløste et nytt oppgjør om våpenlover. President Joe Biden vil ha tilbake et forbud fra 1990-tallet.

Folk i Boulder sørger og legger blomster ved butikken der ti personer mandag ble drept i en skytemassakre. Foto: Kevin Mohatt, Reuters/NTB

24. mars 2021 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Ahmad Al Aliwi Alissa (21) er mannen som er pågrepet på åstedet og siktet for ti drap. Han kom til USA fra Syria da han var to-tre år gammel. Motivet for ugjerningen er ikke kjent.

Politiet i Boulder gikk tirsdag ut med siktedes identitet. Siden har pressen gravet frem en rekke forhold fra livet hans. Poster fra hans nå slettede Facebook-konto antyder paranoide trekk. Han trodde blant annet stadig vekk at telefonen hans var hacket. I blant omtalte han islam, særlig rundt høytider.

Ahmad Al Aliwi Alissa er pågrepet og siktet for ti drap. Foto: Boulder Police Department

Bror: Paranoid

The Daily Beast har snakket med siktedes storebror. Han omtaler broren som paranoid. Han skal stadig ha snakket om at folk fulgte etter ham.

– Han spiste på restaurant med søsteren vår. Da sa han at det sto folk på parkeringsplassen og lette etter ham, forteller broren.

Han er sikker på at mental sykdom, ikke politiske motiver, ligger bak massakren. Politiet har ikke uttalt seg om dette. På Facebook har den siktede skrevet om rasisme, islamofobi og vært kritisk til Donald Trump. Han latterliggjorde også Microsoft da selskapet brukte regnbuelogo under Pride-måneden.

Broren sier Alissa ble mye mobbet i videregående skole. Det var da problemene hans skal ha startet. Andre medier har snakket med klassekamerater. De forteller at han kunne være oppfarende. Han truet blant annet med å «drepe alle» etter nederlag i bryting.

Fakta Skytingen i Boulder Ca. kl. 15 lokal tid 22. mars ble ti mennesker skutt og drept i dagligvareforretningen King Soopers i Colorado-byen Boulder. Ahmad Al Aliwi Alissa (21) ble pågrepet på åstedet mistenkt for drapene. De drepte er: Eric Talley (51) politibetjent

Denny Stong (20)

Neven Stanisic (23)

Rikki Olds (25)

Tralona Bartkowiak (49)

Suzanne Fountain (59)

Teri Leiker (51)

Kevin Mahoney (61)

Lynn Murray (62)

Jody Waters (65) Vis mer

Kjøpte nytt våpen

Seks dager før skytingen på butikken King Soopers kjøpte Alissa våpen og skuddsikker vest. Det melder lokalavisen The Denver Post. Han skal ha kjøpt en pistol av typen Ruger AR-556. Av utseende minner den om et militært våpen. Under skytingen mandag skal gjerningsmannen ha hatt både en pistol og et gevær av lignende type.

Den mistenkte ble skutt i beinet da han ble pågrepet. Han skal ha spurt etter moren sin da politiet førte ham til ambulansen. Han sitter nå i varetekt.

Biden: Forby angrepsvåpen

Debatten om våpenlover startet raskt etter masseskytingen. Tirsdag meldte også president Joe Biden seg på. Ha ba innstendig politikerne i Representantenes hus og Senatet om å handle.

– Vi kan igjen forby angrepsvåpen og store magasiner i landet vårt. Jeg fikk det gjort da jeg var senator. Det ble vedtatt. Det var loven lenge og fikk massedrapene ned. Vi bør gjøre det igjen, sa Biden.

Det han kaller angrepsvåpen er halvautomatiske geværer med militært utseende. USA hadde et tidsbegrenset forbud i ti år fra 1994 til 2004. Da gikk det ut. Flere studier har sådd tvil om forbudet hadde effekt på antall drap med skytevåpen.

Siden er det gjort flere forsøk på å få innført et nytt forbud, men disse har ikke lyktes.

Biden mener at smutthull i systemet for bakgrunnssjekk også må tettes. Representantenes hus har vedtatt to slike lover. Biden ba Senatet, der republikanerne står sterkere, om også å vedta dem.

– Dette er ikke partipolitikk. Det er en sak for USA. Det vil berge liv, amerikanske liv, og vi må handle. Vi bør da også forby angrepsvåpen, sa Biden.

Våpenlobbyen NRA refser dem som ønsker strengere våpenlover. Organisasjonen mener de har «politisert en forferdelig situasjon» før de kjenner fakta.